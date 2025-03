Samsung Galaxy S25 Edge, in arrivo a breve: arriva la certificazione FCC

Samsung sta facendo di nuovo parlare di sé. L’azienda infatti sembra essere pronta a lanciare il tanto atteso Galaxy S25 Edge. Uno smartphone di cui si parla già moltissimo. Dopo i rumor che avevano anticipato la data del 16 aprile, una nuova certificazione rilasciata dalla Federal Communications Commission (FCC) conferma che il debutto è ormai vicino. Questa certificazione non fornisce dettagli completi sulle specifiche tecniche. Ma rappresenta comunque un chiaro segnale che il prodotto è pronto per essere introdotto sul mercato nelle prossime settimane. Al momento, sono emersi tre numeri di modello nel database dell’ente. Ovvero SM-S937U, SM-S937U1 e SM-S937B/DS, con quest’ultimo probabilmente destinato al mercato mondiale e supportante la funzione Dual SIM. La certificazione FCC solitamente anticipa di poco l’arrivo sul mercato. Aumentando così l’attesa tra gli appassionati del settore.

Le caratteristiche principali del Galaxy S25 Edge

Il Samsung Galaxy S25 Edge si preannuncia come uno smartphone ultraleggero e sottile, con un design raffinato e prestazioni all’avanguardia. Si vocifera che il dispositivo sarà equipaggiato con un display Dynamic AMOLED da 6,6” a 120Hz. Il quale garantisce un’esperienza visiva che potremmo definire impeccabile. In più, il modello dovrebbe essere dotato di un potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Accompagnato poi da 12GB di RAM e opzioni di memoria da 256GB o 512GB. La fotocamera principale sarà da 200MP, supportata da una fotocamera ultra wide da 50MP. Mentre la batteria avrà una capacità di 3.900mAh con ricarica rapida a 25W.

Anche se non tutti gli utenti sono entusiasti della ricarica a “soli” 25W, tale proposta resta comunque abbastanza competitiva. Poiché viene considerata la sua eleganza e la qualità complessiva. Il prezzo previsto oscilla tra i 1.200 e i 1.400€, non vo è ancora stata stabilita una cifra ufficiale. Le sue disponibilità poi potrebbero variare a seconda delle versioni scelte. Non ci resta che attendere il suo debutto per verificare come tutto ciò sarà accolto dal pubblico.