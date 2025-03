Vodafone Silver ancora attive: i prezzi partono da 7,99€ al mese, ci sono fino a 200GB

Vodafone propone al pubblico le sue due offerte mobili migliori. Queste sono state pensate per chi arriva da Iliad o da un operatore virtuale e vuole cambiare compagnia senza rinunciare a giga, chiamate illimitate e un prezzo fisso. Si tratta delle nuove Silver 100 e Silver 150, due soluzioni simili tra loro ma con quantità diverse di traffico dati. Entrambe le offerte hanno anche un prezzo promozionale per il primo mese, così da iniziare senza spendere troppo.

Silver 100, la promod i Vodafone con 100 GB che costa 7,99€ al mese

La prima opzione è Silver 100, che include:

100 GB in 4G ;

Minuti illimitati verso tutti ;

200 SMS inclusi;

Prezzo mensile di 7,99€ ;

Primo mese a soli 5€.

Un’offerta semplice e completa, ideale per chi ha un utilizzo regolare dello smartphone e non vuole sorprese in fattura.

Silver 150, chi sceglie Vodafone può avere più giga a 9,99€ al mese

Chi ha bisogno di più dati può scegliere la Silver 150, che offre:

150 GB in 4G ;

Minuti e 200 SMS come nella Silver 100;

Prezzo di 9,99€ al mese ;

Anche qui, il primo mese costa solo 5€.

Non finisce qui inoltre, dal momento che gli utenti che scelgono queste due offerte del colosso inglese possono avere anche un aumento di giga totalmente gratis. Scegliendo SmartPay, un servizio gratuito che garantisce la possibilità di effettuare la ricarica direttamente dal conto, Vodafone infatti regala 50 giga in più tutti i mesi.

Offerte dedicate solo ad alcuni utenti fortunati: ecco chi vuole Vodafone

Le promozioni Silver sono riservate a chi proviene da Iliad o altri gestori virtuali. Il passaggio è semplice, si può fare anche online, e la SIM viene spedita gratuitamente.

Vodafone punta così su offerte con tanti giga, prezzi fissi e attivazione agevolata, dando un motivo in più per cambiare operatore senza rinunciare alla qualità del servizio. Offerte di questo genere sono disponibili ormai da mesi, ma potrebbero scadere improvvisamente. Proprio per questo motivo il consiglio è quello di approfittare adesso e di sceglierle.