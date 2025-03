OnePlus Watch 3 Mini: il nuovo smartwatch compatto in arrivo, basato su OPPO Watch X2

OnePlus Watch 3 Mini

OnePlus si prepara a rafforzare la sua presenza nel mondo degli smartwatch con un nuovo modello: OnePlus Watch 3 Mini, un dispositivo compatto ma ricco di funzionalità. Secondo le prime indiscrezioni, lo smartwatch sarà una variante “mini” del OnePlus Watch 3 attualmente in lavorazione, ma con una chiara derivazione dal nuovo OPPO Watch X2, di cui condividerà gran parte delle specifiche tecniche.

L’arrivo di questo modello suggerisce che il brand cinese, parte del gruppo BBK, voglia estendere la propria linea di wearable puntando anche su formati più compatti e versatili, perfetti per chi cerca un’alternativa al classico quadrante rotondo.

Specifiche tecniche e design

Il OnePlus Watch 3 Mini dovrebbe presentare una cassa squadrata, con linee simili a quelle di OPPO Watch X2. Secondo i rumor, sarà dotato di uno schermo AMOLED da 1,75 pollici con risoluzione elevata e refresh rate fluido, probabilmente a 60 Hz, garantendo una buona leggibilità in ogni condizione di luce.

Sotto la scocca, ci si aspetta la presenza del nuovo SoC Snapdragon W5 Gen 1, un chip progettato specificamente per i dispositivi indossabili, che promette migliori prestazioni e maggiore efficienza energetica. Questo componente dovrebbe essere affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, caratteristiche che renderebbero lo smartwatch molto fluido anche nell’uso quotidiano e nelle app più pesanti.

A livello di sistema operativo, il Watch 3 Mini potrebbe adottare Wear OS 4, offrendo l’accesso alle app Google, al Play Store, a Google Assistant e alla sincronizzazione nativa con Google Fit. Non è esclusa, però, una variante con un sistema operativo proprietario per alcuni mercati. Lo smartwatch integrerà tutti i principali sensori per il monitoraggio della salute:

Frequenza cardiaca continua

Monitoraggio SpO2 (saturazione ossigeno nel sangue)

Rilevamento del sonno

Stress tracking

Contapassi e calorie.

Inoltre, non dovrebbero mancare il GPS integrato, l’NFC per i pagamenti contactless, e un’elevata resistenza all’acqua e alla polvere, probabilmente certificata IP68 o superiore.

Il Watch 3 Mini punterà anche su una buona durata della batteria, con circa 3-5 giorni di autonomia in uso misto, grazie alla presenza di una batteria da circa 400 mAh. La ricarica rapida via base magnetica dovrebbe garantire il 100% in meno di un’ora.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla data di lancio, ma OnePlus Watch 3 Mini potrebbe arrivare tra aprile e giugno 2025, poco dopo il debutto di OnePlus Watch 3. Sarà destinato probabilmente a mercati selezionati in Europa e Asia, con un prezzo competitivo attorno ai 199-249 euro, rendendolo una delle alternative più interessanti tra gli smartwatch compatti con Wear OS.