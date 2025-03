OPPO svela le novità che arriveranno il 10 Aprile

Il 10 aprile, l’azienda cinese OPPO ha in programma un evento per lanciare i suoi nuovi dispositivi. Tra questi non sarà da perdere il potente OPPO Find X8 Ultra, il nuovo top di gamma della serie Find. Ma non saranno solo gli smartphone a far parlare di sé. Durante la presentazione verranno illustrati anche altri prodotti innovativi come il tablet OPPO Pad 4 Pro, lo smartwatch OPPO Watch X2 Mini e le cuffie OPPO Enco Free4. Il produttore cinese ha già aperto i preordini per questi dispositivi sul suo mercato, confermando le specifiche tecniche, i design e le configurazioni disponibili.

OPPO Find X8 Ultra avrà delle prestazioni da top di gamma

Come detto prima, il vero protagonista dell’evento sarà ovviamente l’OPPO Find X8 Ultra. Uno smartphone destinato a fare la differenza nel settore della fotografia mobile. Grazie al suo potente chip Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, il dispositivo promette prestazioni straordinarie. Queste saranno diverse da quelle degli altri modelli della serie che si affidano al Dimensity 9400 di MediaTek. Il Find X8 Ultra ha inoltre un display AMOLED 2K da 6,82 pollici, con una sezione fotografica a quattro sensori da 50 megapixel. Tra questi troviamo un teleobiettivo periscopico da 6x e un sensore principale Sony LYT900. La novità del telefono sarà anche un nuovo pulsante fisico, che andrà a sostituire l’Alert Slider, chiamato Magic Cube Key.

Per quanto riguarda l’autonomia, OPPO ha confermato che il Find X8 Ultra avrà una batteria da 6.100 mAh, capace di supportare una ricarica rapida a 100 W e con un tempo di caricamento completo di soli 35 minuti. In più avrà la ricarica wireless a 50 W che garantirà maggiore comodità. I colori disponibili saranno: Moonlight White, Morning Light e Starry Black. Da sottolineare come la fotocamera di altissimo livello e le prestazioni avanzare, rendono l’OPPO Find X8 Ultra un dispositivo che presto potrà conquistare i cuori degli appassionati di tecnologia.