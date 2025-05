BYD Seal 06 DM-i: la nuova plug-in pronta per l’Europa

La BYD Seal 06 DM-i è pronta a debuttare nel mercato europeo, portando con sé l’eredità del successo cinese. Un modello destinato a far parlare di sé, forte di un design elegante e soluzioni tecniche raffinate. Dopo l’arrivo della Dolphin Surf, versione europea della best seller Seagull, la casa cinese punta ad ampliare l’offerta Plug-in. Secondo quanto anticipato da Autocar, la nuova berlina sarà affiancata da una versione station wagon, pensata per rispondere alle esigenze di spazio e versatilità. Non sono ancora certi i mercati in cui verrà distribuita, ma la strategia BYD è chiaramente quella di conquistare terreno in Europa.

Powertrain doppio ed interni digitali per il modello BYD

La BYD Seal 06 DM-i arriva con proporzioni che la rendono perfetta per lunghi viaggi e uso quotidiano. Misura 4.830 mm in lunghezza, 1.875 mm in larghezza e 1.495 mm in altezza, con un passo di 2.790 mm. La sua struttura garantisce stabilità e comfort su ogni tipo di percorso. Sotto il cofano, un motore a benzina da 1,5 litri e 74 kW (101 CV) viene abbinato a due diverse unità elettriche: una da 120 kW (163 CV) o una più potente da 160 kW (218 CV). Due le opzioni di batteria: 10 kWh per circa 60 km in elettrico e 15,8 kWh per 90 km a zero emissioni. Un sistema che promette prestazioni fluide, consumi ridotti e grande autonomia combinata.

L’abitacolo riprende lo stile elegante della BYD Seal. Spicca un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici, affiancato da un touchscreen da 15,6 pollici per l’infotainment, capace di ruotare verticalmente per una migliore visualizzazione. Materiali curati, sedute confortevoli e ampio spazio a bordo sono pensati per offrire un’esperienza premium. Il debutto avverrà entro i prossimi mesi, mentre BYD prepara anche l’avvio della produzione europea in Ungheria e, nel 2026, in Turchia. I prezzi? Non ancora ufficializzati, ma si ipotizza una cifra simile a quella della BYD Seal U DM-i, già proposta in Italia a 39.800 euro. Sarà questa la nuova regina delle Plug-in medie?