Motorola Razr 60 Ultra sarà anche di colore rosa

Anche Motorola entra nel mercato dei telefoni pieghevoli, svelando una nuova versione del Razr 60 Ultra. La grande novità è che sarà disponibile in una colorazione rosa. Questo colore si aggiunge alle altre varianti già conosciute in pelle vegana verde, rossa e in legno, confermando la volontà del brand di offrire molte opzioni per soddisfare gusti e stili personali. Il dispositivo è stato mostrato sui social da Evan Blass. Il blogger americano, già famoso per le sue anticipazioni passate sui nuovi telefoni, ha diffuso una GIF che mostra il nuovo colore da più angolazioni. Questo rende il Razr 60 Ultra ancora più esclusivo, con un design ricercato e dettagli curati.

Anticipazioni sulle caratteristiche del Razr 60 Ultra

Il nuovo Motorola Razr 60 Ultra sarà un dispositivo che troverà largo spazio nel mercato. Oltre alle caratteristiche tecnologiche avanzate, ha un’estetica elegante e funzionale. L’azienda sembra voler soddisfare i diversi segmenti di mercato, offrendo versioni di alta qualità e inedite per attrarre un pubblico sempre più ampio. Il debutto di questo pieghevole potrebbe avvenire già prima dell’estate, nonostante la data ufficiale di Razr 50 Ultra sia stata fissata per giugno dello scorso anno. Ma Motorola potrebbe anticipare i tempi, lanciando il nuovo modello sul mercato prima del previsto.

Il Razr 60 Ultra avrà due display. Quello interno sarà di 6,9 pollici e quello esterno di 4 pollici, entrambi con pOLED e supporto HDR10+. La batteria da 4000 mAh dovrebbe garantire una buona autonomia, oltre alla ricarica TurboPower da 45W. La fotocamera interna, da 32 MP, sarà integrata nel display. Quelle esterne avranno una configurazione doppia da 50 MP. La memoria RAM arriverà a 12 GB LPDDR5X, con 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Il telefono avrà una protezione IPX8 contro l’acqua, resistendo ad esempio alla pioggia o a immersioni brevi. In più il dispositivo avrà un importante sensore di impronte digitali ai lati e il riconoscimento facciale.