Le offerte shock di Amazon continuano: sul Nest Doorbell di Google risparmi oltre 50€

Progettato per qualunque tipologia di porta, il campanello wireless Nest Doorbell con alimentazione a batteria, si contraddistingue per una serie di caratteristiche davvero interessanti. Consente all’utente di avere sempre sotto controllo la porta di casa grazie al controllo tramite videocamera integrata. Nel momento in cui viene rilevata la presenza di qualcuno si ricevono avvisi direttamente sullo smartphone.

Grazie alla mancanza di qualsiasi tipo di cavo, il Nest Doorbell del marchio Google può essere installato con completa autonomia, senza richiedere l’intervento di uno specialista. La progettazione, infatti, è stata pensata appositamente per rendere l’esperienza d’uso molto più semplice.

Campanello Google Nest a -25% su Amazon

Amazon oggi offre l’opportunità di acquistare questo campanello Google a un prezzo davvero vantaggioso. Un momento in cui bisogna approfittarne dato che costa solamente 149 euro anziché 199,99 euro grazie a uno sconto del 25%. Un oggetto che non può certamente mancare per aumentare la sicurezza della propria abitazione.

Nello specifico, Il campanello con videocamera Nest è dotato di funzionalità smart capaci di rilevare le attività importanti. Tra i tanti punti di forza di questo prodotto marchiato Google, non possiamo certamente non porre l’attenzione sulla capacità di distinguere tra persone, pacchi, animali e veicoli e di avvisa in caso di qualsiasi tipo di attività rilevata.

Inclusa anche la funzione che consente all’utente di comunicare con chi è alla porta, indipendentemente dal luogo in cui si trova l’utente, anche lontano da casa. Tutto ciò grazie al supporto dell’app Google Home. Per tenere traccia di tutte le attività, è possibile visualizzare fino a 3 ore di cronologia video.

