Motorola Razr 60

La Swarovski Edition del Motorola Razr 60, attesa per il debutto ufficiale il prossimo 5 agosto, è apparsa in una serie di nuove immagini promozionali trapelate online. Le foto confermano l’estetica distintiva di questa versione speciale, impreziosita da cristalli Swarovski posizionati attorno alla cerniera del dispositivo pieghevole. Si tratta di una variante estetica esclusiva, pensata per un pubblico attento allo stile, senza modifiche alle specifiche tecniche del modello originale.

Display e design: eleganza e funzionalità

Le immagini confermano la presenza di cristalli sulla cerniera, in linea con il posizionamento fashion di questa edizione. A livello tecnico, lo smartphone mantiene il display AMOLED LTPO da 6,9 pollici, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco pari a 3000 nit, protetto da vetro Gorilla Glass Victus. Sul retro resta il display secondario da 3,6 pollici, con risoluzione 1056 x 1066 pixel, aggiornamento a 90 Hz e picco di 1700 nit, utile per notifiche, selfie e interazione rapida.

Sotto la scocca, Motorola conferma la presenza del chip MediaTek Dimensity 7400X, già visto sul Razr 60 standard. Il processore è affiancato da una batteria da 4500 mAh, che supporta la ricarica rapida via cavo da 30 W e la ricarica wireless da 15 W. Nessuna variazione è prevista per quanto riguarda il software o l’interfaccia utente, che resterà quella della versione con Android 14 personalizzata da Motorola.

Il comparto fotografico resta identico a quello del Razr 60 classico, con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), affiancato da un ultragrandangolare da 13 MP e una fotocamera frontale da 32 MP. La configurazione è pensata per offrire una buona versatilità d’uso, mantenendo compattezza e leggerezza in linea con il formato pieghevole.

Nonostante la data del lancio globale sia ormai nota, Motorola non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale della Swarovski Edition per il mercato italiano. È probabile che il dispositivo venga proposto a un costo superiore rispetto alla versione standard, in virtù del design esclusivo e dei materiali utilizzati. Ulteriori dettagli sono attesi nei prossimi giorni, quando l’azienda svelerà ufficialmente disponibilità e configurazioni per i diversi mercati.