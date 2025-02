Motorola Razr 60 Ultra: un nuovo look per il pieghevole di punta

Motorola è pronta a rinnovare la sua serie di smartphone pieghevoli con il Razr 60 Ultra. Un modello che promette di combinare eleganza e prestazioni di alto livello. Dopo che la variante verde è trapelata nei giorni scorsi, ora il dispositivo si mostra in una nuova colorazione denominata “Rio Red“. Le immagini, diffuse dal noto leaker Evan Blass confermano infatti un design raffinato e l’uso di materiali premium.

La parte posteriore del Motorola Razr 60 Ultra, proprio come nella versione verde, dovrebbe essere realizzata in pelle vegana. La texture visibile nei render suggerisce una finitura morbida e piacevole al tatto. Oltre ad aggiungere un tocco di lusso e una presa più sicura. La cornice, invece, sembra essere in metallo e integra tutti gli elementi essenziali. Come i tasti del volume, il sensore di impronte digitali, la porta USB Type-C, lo slot per la SIM e gli altoparlanti.

Motorola Razr 60 Ultra: un concentrato di tecnologia per il futuro degli smartphone pieghevoli

Al momento non è chiaro quando il nuovo pieghevole verrà ufficialmente presentato. Ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere commercializzato in diversi mercati con il nome di Motorola Razr+ (2025).

Oltre al design ricercato, il MotorolaRazr 60 Ultra promette di offrire specifiche tecniche di alto livello. Il display interno pieghevole dovrebbe avere una diagonale di 6,9”. Mentre lo schermo esterno secondario, più compatto, dovrebbe misurare 4”. Quest’ultimo potrebbe integrare una doppia fotocamera, migliorando l’esperienza di scatto anche quando il telefono è chiuso.

Sotto la struttura, il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato con il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Il quale risulta essere accompagnato da un massimo di 12GB di RAM e almeno 256GB di memoria interna. L’autonomia dovrebbe essere garantita da una batteria da 4.000mAh. Una capacità in linea con altri modelli di fascia alta. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Razr60 Ultra dovrebbe includere un sensore principale da 50MP. Insieme a un obiettivo ultra grandangolare. Tale configurazione potrebbe assicurare scatti di qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Motorola non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali sul prezzo e sulla disponibilità del suo nuovo arrivato. Ma l’attesa per questo pieghevole di fascia alta continua a crescere. Gli appassionati di tecnologia infatti restano in attesa di ulteriori dettagli. Curiosi di scoprire quando il prossimo gioiello tecnologico farà il suo debutto sul mercato.