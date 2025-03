Alfa Romeo: quadrifoglio e futuro delle motorizzazioni

Alfa Romeo si prepara a un futuro elettrificato, ma per la Quadrifoglio, le cose sembrano diverse. I fan del marchio continuano a chiedere una versione sportiva con motore endotermico. La nuova Stelvio e la Giulia, attese nel 2026, non tradiranno questa tradizione. La domanda è: un’auto così iconica può evolversi senza perdere il suo spirito? La risposta sembra chiara: sì, ma con attenzione al passato. Le versioni Quadrifoglio rimarranno in produzione, perché sono ciò che fino ad ora ha spinto al successo l’Alfa Romeo.

Le motorizzazioni per tutti: elettrico, ibrido e termico

La piattaforma STLA Large permette di adattare diversi motori, sia elettrici che a combustione. Il futuro delle motorizzazioni sembra essere un incontro di tecnologie diverse, in grado di accontentare una vasta clientela. Ma come si evolveranno le versioni sportive, quelle che hanno reso famosa Alfa Romeo? Per ora, sembra che il V6 biturbo da 2.9 litri sia destinato a rimanere, almeno per le versioni Quadrifoglio. Il motore endotermico, per quanto ci sia una crescente diffusione delle auto elettriche, continuerà a far parte della storia del brand. Del resto, è proprio il suono di un motore a dare quel brivido che solo una Quadrifoglio sa regalare.

L’Alfa Romeo Quadrifoglio elettrica? Un’idea lontana

In un’intervista, Cristiano Fiorio ha lasciato intendere che un’Alfa Romeo Quadrifoglio elettrica è, per ora, solo un sogno lontano. Non c’è spazio per il silenzio di un motore elettrico su una vettura che vuole emozionare a suo parere. A quanto pare, un motore a combustione è essenziale per mantenere intatto il carattere di una Quadrifoglio. I clienti lo chiedono e Alfa Romeo sembra voler rispondere. Ma cosa accadrà tra cinque anni, quando l’elettrico sarà ancora più diffuso? Forse allora la Quadrifoglio potrebbe cambiare, ma non oggi. Alfa Romeo è per ora intenzionata a rimanere fedele alle sue radici. Il V6 non è ancora pronto a cedere il passo all’elettrico, ha ancora molto da dare. Vedremo poi come si evolverà l’offerta del brand nei prossimi anni.