Rivoluzione cinese nell’elettrico: Tesla in calo, il sorpasso è vicino

Il mercato europeo delle auto elettriche ha visto una crescita straordinaria. Solo il mese scorso c’è stato un aumento netto del 26% . Le immatricolazioni totali hanno raggiunto un record di 164.000 unità. Si penserebbe che sia la Tesla a guidare questa crescita pioneristica, invece la casa sta vivendo una crisi inaspettata. Le vendite sono crollate drasticamente, passando da 28.131 a 15.700 auto. Il gigante americano, che fino a poco tempo fa dominava il settore, ha subito un evidente e grosso ridimensionamento. Nonostante la flessione complessiva delle auto elettriche cinesi, i marchi orientali sono riusciti addirittura a sorpassare Tesla in volume. Cosa sta accadendo?

Mentre i colossi come Volvo, ormai sotto proprietà cinese, hanno registrato un calo del 30%, altri marchi stanno facendo faville. BYD e Polestar, con incrementi rispettivi del 94% e 84%, sono diventati protagonisti indiscussi battendo la Tesla. In particolare, BYD ha sfruttato al massimo la crescente domanda di veicoli elettrici, rivelandosi una delle realtà più dinamiche. A questi si aggiungono marchi come Xpeng e Leapmotor, che stanno rapidamente conquistando quote di mercato. Riusciranno questi brand a mantenere il passo o si tratterà di una crescita temporanea? E la Tesla? Recupererà terreno?

La transizione della Tesla Model Y: un’opportunità per la concorrenza

La Model Y, il modello più venduto di Tesla, è al centro di questa crisi. Con una flessione delle vendite del 56%, la Tesla Model Y sta attraversando una fase di transizione verso una nuova versione. Questo cambiamento ha avuto un impatto devastante sulle vendite complessive, dimostrando quanto la ridotta gamma di Tesla possa esporla a rischi durante questi cicli di aggiornamento. Se il gigante americano ha pochi modelli in listino, i marchi cinesi, con una gamma più ampia e in espansione, sembrano più resistenti ai colpi del mercato. La vera domanda è se Tesla riuscirà a riprendersi una volta che la nuova Model Y sarà disponibile in Europa. Il futuro del mercato europeo delle auto elettriche è tutto da scrivere. Il sorpasso dei cinesi è solo un segno dei tempi che cambiano. Sarà una nuova era o solo una fase transitoria?