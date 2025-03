Porsche, al lavoro su un nuovo SUV a combustione interna?

Sono sempre di più, e diverse, le strategie e i progetti su cui i costruttori del settore delle quattro ruote lavorano al fine di portare sul mercato nuove proposte in grado di soddisfare le esigenze degli utenti. Tanti progetti che tengono in considerazione anche gli importanti cambiamenti che l’industria automotive sta affrontando in vista di una mobilità sempre più sostenibile. In tale prospettiva, la casa tedesca Porsche ha deciso di basare i piani futuri tenendo in considerazione tutti questi aspetti, ma non solo.

Non a caso, infatti, tra le importanti strategie dell’iconico marchio sembrerebbe esserci un nuovo SUV a combustione interna. Suv che l’azienda potrebbe portare sul mercato prima del 2030. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi finora.

Porsche: in arrivo un SUV a combustione

Non solo mobilità elettrica, dunque, per il marchio automobilistico Porsche che punta anche a soddisfare le esigenze di quegli utenti che vogliono ancora scegliere una soluzione classica. Una decisione non del tutto casuale ma che sembra ormai porre un freno a una produzione esclusivamente dedicata a nuovi veicoli elettrici.

Quel che sappiamo, infatti, è che il marchio tedesco starebbe pensando di portare allo sviluppo una serie di modelli indipendente nel segmento SUV con propulsori a combustione e ibridi. Tutto ciò, per molti, rappresenta un vero e proprio cambio di strategia rispetto a un passato in cui la produzione di veicoli elettrica sembrava dover diventare la protagonista.

Secondo quanto diffuso finora, il nuovo SUV sarà un modello completamente nuovo, contraddistinto da un design innovativo e un nuovo nome. Non si esclude, inoltre, che il nuovo SUV possa basarsi sulla piattaforma Premium Performance Combustion realizzata grazie alla collaborazione tra il costruttore tedesco e Audi. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito per scoprire tutti i dettagli di questo nuovo progetto.