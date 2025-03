Very Mobile costa poco: il 5G è disponibile con ben 200 GB al mese

Very Mobile ha lanciato una nuova promozione dedicata a chi vuole tanti giga, minuti illimitati e nessuna sorpresa sul prezzo. Con 5G incluso e due mesi in omaggio, l’offerta si presenta come una delle più competitive del momento per chi arriva da Iliad e dagli operatori virtuali.

I dettagli dell’offerta che rendono Very Mobile uno dei migliori

L’offerta di Very Mobile è una delle più scelte proprio per via dei suoi contenuti ma anche per il prezzo che non scade mai. Qui in basso ci sono tutti i dettagli che riguardano la soluzione in questione:

150 GB al mese con 5G incluso ;

; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ;

; SMS senza limiti ;

; 5,99€ al mese per sempre ;

; Due mesi gratis per chi attiva entro il 31 marzo 2025.

La promozione è riservata a chi proviene da Iliad o da altri operatori virtuali, permettendo loro di accedere a una delle tariffe più economiche con 5G incluso.

Attivazione senza costi nascosti

Very Mobile punta sulla trasparenza, eliminando costi extra e vincoli contrattuali. Non compariranno mai spese improvvise che gli utenti non si aspettavano. Il prezzo resta fisso nel tempo, garantendo stabilità ai clienti.

Inoltre, chi sceglie questa promo entro il 31 marzo 2025 ottiene due mesi gratuiti, un incentivo interessante per chi sta valutando un cambio operatore.

Come mai gli utenti vogliono scegliere Very Mobile

Uno dei punti di forza dell’operatore è la rete veloce e stabile, grazie alla sua infrastruttura consolidata. Il 5G gratuitoconsente di navigare senza rallentamenti, sfruttando al meglio i 150 GB mensili.

L’assenza di costi nascosti e la possibilità di bloccare il prezzo per sempre rendono questa offerta una delle più convenienti per chi cerca tanti giga senza spendere troppo.

Very Mobile conferma ancora una volta il suo impegno nel proporre soluzioni chiare e vantaggiose, perfette per chi vuole un’offerta semplice, senza sorprese e con il massimo della connettività.