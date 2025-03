Truffa phishing via SMS: il messaggio che ha derubato migliaia di italiani

Quando aprite la posta elettronica date uno sguardo qua e là in cerca di qualcosa che non vada. Si tratta ormai di un’abitudine da parte di tutti gli utenti, ormai pronti a ritrovarsi di fronte all’ennesima truffa proprio come in queste ore.

Stando a quanto riportato, nuovi inganni si stanno girando all’interno delle caselle di posta elettronica per fregare le persone, proprio come i due messaggi che abbiamo deciso di scrivere nel prossimo paragrafo per dare a tutti una sorta di prova e un paragone da seguire.

La truffa si articola in più livelli, il primo è la ricezione del messaggio: ne stanno girando due in queste ore

Aprire la propria e-mail e trovare dei messaggi molto particolari che andrebbero messi in spam è ormai cosa di tutti i giorni. Secondo quanto riportato, ce ne sono due di testi da tenere d’occhio in queste ore, tutti segnalati anche dai nostri lettori. Il primo eccolo qui, pronto a fingere di essere in procinto di bloccare il vostro indirizzo e-mail:

“Per continuare a utilizzare la tua email, verifica il tuo account. Non vogliamo bloccarlo, ma stiamo combattendo lo spam.

Questa verifica è rapida e obbligatoria.

Il tuo indirizzo email deve essere verificato e privo di spam.”

Chi conosce il celebre sito e-commerce cinese Shein poi, potrebbe cadere nell’ennesima truffa che arriva purtroppo a suo nome. Come si può vedere nel testo, avvengono promesse delle cose, come un premio per cui si è stati selezionati insieme ad altre persone di cui chiaramente sono stati inventati i nomi. Ecco il testo:

“Sei stato selezionato con altre tre persone per vincere il nostro emozionante concorso a premi!

NOME DELLA VITTIMA

Alberto Rossi

Alfonso Romano

informazioni sul tuo account :

Email : ************@gmail.com

ID Cliente: 0495000545!

Vorremmo offrirti l’opportunità unica di ricevere un La scatola misteriosa di

Shein! Per richiederlo, rispondi semplicemente a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Shein.

INIZIA IL SONDAGGIO“.