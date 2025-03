Very Mobile rinnova Porta un Amico: ricariche gratis fino ad aprile 2025

Very Mobile ha scelto di prolungare ancora una volta una sua offerta. Si tratta del programma “Porta un Amico in Very”. Ovvero una soluzione ideata per dare ai propri clienti la possibilità di ottenere ricariche gratuite. L’iniziativa permette infatti di accumulare fino a 150€ di credito telefonico. Tale promozione era stata chiusa nell’aprile 2024, ma successivamente riattivata l’11 giugno dello stesso anno. Dopo diverse proroghe, l’ultima scadenza era fissata al 13 marzo 2025, ma ora è stata ulteriormente estesa. Ed ecco che resterà attiva fino al 30 aprile di questo stesso anno.

Very Mobile: come partecipare e ottenere il massimo delle ricariche

Il rinnovo è stato reso ufficiale con l’aggiornamento dei termini e delle condizioni pubblicati sul sito di VeryMobile. Anche se già nei giorni precedenti la nuova data di scadenza era apparsa nell’app ufficiale dell’operatore. Grazie a questa estensione, i clienti possono continuare a invitare amici e conoscenti a entrare nel mondo Very. Così da ottenere in cambio ricariche omaggio da utilizzare per il rinnovo delle proprie offerte.

Per aderire all’iniziativa, bisogna accedere all’applicazione e visitare la sezione “Porta un Amico in Very”. Da qui basta condividere il proprio codice amico con chi si preferisce, tramite SMS, email, WhatsApp o Telegram. Gli invitati poi dovranno utilizzare il codice ricevuto, per poter acquistare e attivare una nuova SIM VeryMobile con portabilità del numero. Ciò potrà avvenire sia online che nei VeryPoint, situati in centri commerciali, supermercati e negozi di elettronica.

Ogni cliente che invita un amico riceve una ricarica omaggio di 5€. La quale verrà accreditata entro 24 ore dall’attivazione della scheda dell’invitato. Se il nuovo cliente proviene da operatori come Iliad, Fastweb o PosteMobile, entrambi riceveranno un bonus extra di 10€. Il massimo cumulabile è di 150€. Somma raggiungibile invitando fino a 10 amici provenienti dagli gestori selezionati.

Le ricariche omaggio non hanno scadenza, ma possono essere utilizzate solo per il rinnovo delle offerte attive e non sono trasferibili in caso di cambio operatore. In più, ogni invitato, una volta attivata la propria SIM, può a sua volta invitare altri amici, senza però generare ulteriori benefici per chi lo ha inizialmente coinvolto.