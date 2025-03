L’Europa spinge sull’energia rinnovabile: l’Italia tra i leader

Il recente lancio dell’European Energy Storage Inventory, strumento innovativo creato dal Centro Comune di Ricerca (JRC), sta cambiando il panorama dell’energia in Europa. La mappa e il database, in continua evoluzione, offrono una visione completa delle tecnologie di accumulo energetico. Mai prima d’ora una piattaforma simile aveva analizzato tutte le soluzioni per immagazzinare energia rinnovabile, un passo fondamentale per affrontare le sfide del futuro. La domanda che molti si pongono è: quanto possono crescere questi sistemi e quale impatto avranno sulle politiche energetiche?

L’Italia si conferma come uno degli attori principali in questo settore. Con una potenza attiva di 8,08 GW derivante da impianti di pompaggio e batterie, il Paese si colloca al secondo posto in Europa. A seguire, progetti per 3,19 GW sono in fase di sviluppo, segno di un impegno crescente nella transizione energetica. Non c’è dubbio che l’Italia stia cercando di consolidare questa posizione nell’energia, per puntare a una maggiore indipendenza. Come reagiranno gli altri Paesi? Il Regno Unito, con 8,45 GW, resta al primo posto, ma è chiaro che la competizione sta accendendo una corsa verso l’innovazione.

L’energia rinnovabile è la chiave del futuro

Se il mondo vuole davvero ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili, l’energia rinnovabile deve essere protagonista. La crescita dell’accumulo energetico in Europa è una risposta concreta a questa necessità. Con una capacità complessiva di 66,8 GW, la meccanizzazione dell’accumulo si sta rivelando fondamentale, con la hydropower in primis. Le batterie al litio e le tecnologie elettrochimiche seguono a una distanza significativa, ma la domanda si fa sempre più urgente: come garantire che l’intero continente sia pronto ad affrontare le sfide della transizione per un’energia green?

Le politiche nazionali e la pianificazione dell’energia sono chiamate a un cambiamento radicale. I governi devono accelerare gli investimenti, mirando non solo ad aumentare la capacità di stoccaggio ma anche a migliorare le infrastrutture di distribuzione. La mappa interattiva dell’inventario, che offre un’analisi dettagliata dei progetti in corso, mostra chiaramente come Germania, Italia e Spagna stiano facendo passi da gigante. Eppure, la vera domanda è: possiamo davvero accelerare abbastanza per evitare la crisi climatica? Con il nuovo strumento del JRC, l’Europa ha l’opportunità di spingere sull’acceleratore e l’Italia potrebbe giocare un ruolo determinante nel far crescere la capacità di accumulo di energia.