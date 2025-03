Fastweb offre 3 promo diverse: si arriva a 300 GB al mese con il 5G più veloce

Fastweb ha ampliato la sua gamma di offerte mobili con tre nuove soluzioni pensate per chi vuole tanti giga e una connessione affidabile. Senza costi nascosti e con attivazione semplice, le nuove tariffe si adattano a diverse esigenze, con prezzi chiari e servizi extra inclusi.

Le nuove offerte Fastweb Mobile fanno girare la testa a tutti

Fastweb ha strutturato la sua proposta su tre livelli:

Fastweb Mobile : 150 GB, minuti illimitati e 100 SMS a 8,95€ al mese ;

: 150 GB, minuti illimitati e 100 SMS a ; Fastweb Mobile Full : 200 GB in 5G , minuti illimitati e 100 SMS a 10,95€ al mese ;

: 200 GB in , minuti illimitati e 100 SMS a ; Fastweb Mobile Maxi: 300 GB con Fastweb Protect incluso e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa a 12,95€ al mese.

Queste offerte offrono un altro vantaggio, ovvero quello di poter essere attivate direttamente sul sito web. Chiaramente gli utenti potranno anche richiedere una chiamata gratuita con un operatore, cosa che non passa mai di moda. In più non dimenticate che è disponibile sia il formato della vecchia SIM che della nuova eSIM virtuale.

Attivazione semplice e trasparente: il vantaggio di scegliere Fastweb

Per semplificare il passaggio a Fastweb, l’operatore permette l’attivazione tramite SPID o carta d’identità elettronica, garantendo una procedura veloce e sicura. Chi preferisce può comunque optare per la classica video identificazione. L’unico costo iniziale è quello di attivazione, pari a 10€ una tantum. Questo è un prezzo che anche tanti altri gestori fanno pagare, per cui non si tratta di uno svantaggio.

Fastweb si conferma ancora una volta tra le scelte migliori nel panorama mobile, grazie alla qualità della sua rete, premiata più volte per la velocità da Ookla. Inoltre, tutte le offerte sono senza vincoli, garantendo massima libertà di utilizzo.

Con tanti giga, servizi inclusi e la possibilità di navigare in 5G, le nuove proposte Fastweb si rivolgono a chi cerca un’offerta completa e trasparente, con la certezza di un servizio affidabile e performante.