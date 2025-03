Fastweb ha 3 offerte fino a 300 giga in 5G ogni mese

Fastweb ha appena presentato tre nuove offerte per la telefonia mobile, pensate per chi desidera un piano conveniente e trasparente. Le opzioni disponibili includono Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi, ognuna con caratteristiche adatte a diverse esigenze di utilizzo. Queste includono contenuti pazzeschi al loro interno e costano anche molto poco, peraltro con performance legate alla rete mobile che sono oltre la media.

Le tre nuove offerte Fastweb per i clienti che vogliono avere tutto

Fastweb Mobile : costa 8,95 euro al mese e offre minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB ;

: costa e offre ; Fastweb Mobile Full : al prezzo di 10,95 euro al mese , include 200 GB in 5G, minuti illimitati e 100 SMS ;

: al prezzo di , include ; Fastweb Mobile Maxi: con 12,95 euro al mese, mette a disposizione 300 GB, oltre a Fastweb Protect e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa.

Attivazione semplice e senza costi nascosti

Le nuove offerte possono essere attivate direttamente online, con la possibilità di richiedere una chiamata gratuita per ricevere assistenza. Fastweb mette a disposizione sia il formato eSIM gratuito sia la SIM fisica con spedizione senza costi aggiuntivi. Per la registrazione, si può procedere velocemente con SPID o carta d’identità elettronica. In alternativa, è possibile completare l’attivazione tramite video identificazione.

Fastweb garantisce assenza di costi nascosti e nessun vincolo, con un costo di attivazione una tantum di 10 euro.

Una rete mobile premiata

Fastweb ha anche un altro punto di forza rispetto a tutti gli altri gestori che è quello della rete mobile. Ormai tutte le aziende sono in grado di proporre una linea molto performante ma questo provider è stato premiato ancora una volta per le sue infrastrutture e per la sua rapidità. Secondo quanto riportato infatti anche quest’anno Ookla ha riconosciuto Fastweb come l’operatore con la rete mobile più veloce d’Italia. Un motivo in più per considerare queste nuove offerte, soprattutto per chi cerca una connessione affidabile e prestazioni elevate.