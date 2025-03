Starlink: le trattative con l’Italia sono ferme

Sembra che l’arrivo di Starlink in Italia potrebbe essere in dubbio. Le trattative tra il governo italiano e la rete satellitare globale di SpaceX, infatti, sono ufficialmente in pausa. A confermarlo, è il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Ciò in un’intervista in cui ha spiegato come il confronto tecnico sul possibile utilizzo della rete satellitare sia stato momentaneamente sospeso. Il motivo riguarda la crescente polemica sulla figura di Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX. Secondo Crosetto, il dibattito si è spostato troppo dalla natura tecnica dell’accordo a questioni legate alla persona stessa di Musk. Con dichiarazioni che hanno alimentato un clima di conflitto mediatico e politico.

Starlink in pausa in Italia: prospettive per il futuro

La proposta iniziale aveva suscitato interesse da parte delle istituzioni italiane. Nasceva come una riflessione strategica riguardo la necessità di garantire una connettività sicura e resiliente. L’idea di utilizzare la rete satellitare di Starlink era vista come una possibile soluzione. Ciò per rafforzare la comunicazione in ambito militare e istituzionale. In un momento in cui la sicurezza delle infrastrutture digitali è diventata un tema sempre più sensibile a livello globale.

La situazione, però, è stata ostacolata da alcune polemiche pubbliche. Quest’ultime sono legate alle dichiarazioni di Musk. Insieme al suo crescente peso nelle dinamiche geopolitiche. Le preoccupazioni riguardo l’affidabilità di un’infrastruttura privata in un settore strategico. Come quello delle comunicazioni nazionali hanno portato il governo a sospendere le trattative.

Crosetto ha ribadito che, in un contesto così delicato, ogni scelta tecnologica deve essere presa con la massima attenzione. E ciò senza l’influenza di discussioni pubbliche che potrebbero distorcere la valutazione tecnica e strategica. Il ministro Crosetto ha sottolineato che la porta non è chiusa, ma che ogni decisione dovrà essere presa in un contesto privo di condizionamenti. La decisione finale riguardo l’infrastruttura Starlink, quindi, sarà presa solo dopo un’analisi approfondita sulle soluzioni più utili e sicure per il Paese.