Fastweb sparato con offerte fino a 300GB in 5G: i prezzi sono migliori di Iliad

La gamma di offerte mobili di Fastweb è probabilmente una delle più amate di sempre, soprattutto durante questo 2025. Il gestore ha optato per il lancio di tre soluzioni molto diverse tra loro ma con lo stesso obiettivo: coinvolgere gli utenti a sottoscrivere una promozione mobile di livello senza pagare troppo.

Fastweb offre un’offerta mobile da 9€ al mese con 150 giga in 5G

Chi sceglierà la nuova offerta che prende il nome di Fastweb Mobile, si assicurerà un prezzo molto basso ovvero di soli 8,95€ al mese. Il bello è rappresentato dai contenuti che, oltre a minuti senza limiti e 100 messaggi verso tutti, garantiscono ben 150 giga in 5G mensilmente. Sembra quindi tutto davvero ideale per chiunque.

Fastweb tenta l’assalto con la nuova Mobile Full: 200 giga in 5G per un prezzo bomba

A rendere il gioco ancora più interessante in casa Fastweb, ci pensa anche la nuova Mobile Full. Questa soluzione garantisce ogni mese 200 giga con 5G incluso, minuti senza limiti e 100 SMS, al prezzo mensile di 10,95€. La rete Fastweb, già premiata per la sua velocità, permette di sfruttare appieno le potenzialità del 5G anche in mobilità.

Mobile Maxi: 300 giga e servizi extra a 12,95€

Per chi vuole il massimo, c’è Mobile Maxi, con 300 giga al mese, Fastweb Protect incluso e anche l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, per proteggere i propri animali domestici. Il prezzo è di 12,95€ al mese, sempre con minuti illimitati e 100 SMS.

Attivazione semplice, anche con SPID o CIE

Tutte le offerte possono essere attivate online in pochi passaggi oppure si può richiedere una chiamata gratuita da un operatore. È disponibile anche il formato eSIM, gratuito come la spedizione della SIM fisica. L’attivazione può avvenire tramite SPID, carta d’identità elettronica o, in alternativa, con il classico video riconoscimento. Il costo di attivazione è di 10€ una tantum.

Con queste tre soluzioni, Fastweb si conferma tra i gestori mobili più interessanti, offrendo tanti giga, copertura 5G e servizi extra, senza costi nascosti né sorprese.