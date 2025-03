Samsung Odyssey G9 si aggiorna, arrivano One UI e Tizen OS 8.0

Uno dei prodotti più amati per quanto riguarda il mondo del gaming da parte di Samsung, sicuramente il suo monitor da gioco presentato al CES di Las Vegas Odyssey OLED G9, un monitor da gaming ricurvo ad altissime prestazioni in grado di offrire un’esperienza immersiva grazie alla curvatura del pannello e immagini di livello altissimo grazie al supporto all’HDR.

Come tutti i prodotti Samsung, ovviamente gode di aggiornamenti costanti che la nota azienda coreana si impegna a distribuire a tutti i suoi prodotti di punta, ovviamente anche quest’ultimo come tutti i prodotti digitali è stato in lista per la ricezione di un update con dentro la nuova interfaccia grafica di Samsung e finalmente è arrivato il momento di ricevere questo aggiornamento.

Arriva la One UI

L’ultima aggiornamento del display in questione è in fase di distribuzione e porta il software Tizen OS alla versione 8.0, il quale introduce per l’appunto la nota interfaccia grafica One UI, la medesima presenta all’interno degli smartphone commercializzati da Samsung e che introduce ovviamente interessanti novità, non parliamo ancora di intelligenza artificiale però il design e gli elementi presenti a schermo sono un fedele richiamo a quanto abbiamo visto all’interno degli smartphone di Samsung, gli utenti stanno effettuando l’aggiornamento e non mancano divisioni all’interno della community, cioè infatti che entusiasta dell’update non vedeva l’ora di assistere a un restyling grafico e chi invece lamenta che la nuova interfaccia grafica stravolge troppo l’esperienza utente e soprattutto introduce numerosi bug e glitch all’interno dei menu che necessitano senza dubbio di una sistemata.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo di ulteriori update che sicuramente andranno a mitigare i problemi presenti e che, come ovvio che sia, non possono mancare quando si effettua un cambiamento così radicale all’interno di un sistema che da sempre ha funzionato su fondamenta diverse e ben strutturate.