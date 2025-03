Ecovacs, splendidi sconti con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Con l’inizio della primavera è tempo di pensare anche alle tanto attese pulizie di primavera, un momento che molti di noi vivono con particolare stress, una fatica che può essere mitigata con l’aiuto di dispositivi tecnologici. Grazie ai prodotti smart di Ecovacs per la casa, l’utente non deve assolutamente preoccuparsi delle faccende domestiche, ci pensano direttamente i robot aspirapolvere. Dal 25 al 31 Marzo sono attivi grandi sconti sui prodotti Ecovacs in vendita su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, con prezzi fortemente più bassi del normale.

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni

Il Deebot X8 Pro Omni di Ecovacs è dotato di tecnologia di autolavaggio istantaneo OZMO Roller, per una pulizia più potente capace di individuare e rimuovere le macchie più ostinate. Il sistema di 16 ugelli per l’acqua pulita eroga acqua fresca al mocio per mantenerlo pulito, con l’aggiornamento TruEdge 2.0 si espande dinamicamente durante la pulizia per massimizzare la copertura dei bordi per raggiungere ogni punto. Il tutto combinato con l’algoritmo sensoriale migliorato ed anche il sensore angolare TruEDge 3D.

Il prodotto può essere acquistato a questo link ad un prezzo promozionale di 1169 euro al posto di 1299 euro su Amazon.

Ecovacs Deebot X8 Omni

Il fratello minore monta esattamente lo stesso sistema di pulizia a rullo OZMO, che pulisce continuamente il mocio, con tecnologia di autolavaggio per prevenire le striature e le contaminazioni. La velocità di rotazione di 200 giri al minuto, combinata con un’area di contatto molto più piccola, fornisce una pressione più concentrata per migliorare la pulizia. La potenza di aspirazione di 18000 Pa, e la spazzola ZeroTangle, permettono di di catturare lo sporco con precisione, mentre sensori avanzati, tecnologia TruEdge 2.0 e evitamento degli ostacoli AIVI 3.0 3D, gli permettono di navigare senza problemi in ogni ambiente.

Può essere acquistato su Amazon in bianco o nero, ad un prezzo di 999 euro, al posto di 1199 euro, premendo questo link.

Ecovacs Winbot W2 Omni

Una soluzione all-in-one all’avanguardia e versatile, un prodotto che offre pulizia rivoluzionaria per avere sempre vetri limpidi e senza aloni. Dotato di una batteria interna al litio ad alta capacità, riesce a fornire energia continua, per pulire le finestre anche senza corrente. Una singola carica riesce a garantire circa 110 minuti di utilizzo, capaci quindi di coprire all’incirca 55 metri quadrati di finestre. Compatibile con qualsiasi tipologia, Winbot W2 Omni è dotato di pianificazione intelligente WIN-SLAM 4.0 e rilevamento intelligente di sensori.

In vendita fino al 31 marzo ad un prezzo promozionale di 414,99 euro al posto di 599 euro a questo link.

Ecovacs Deebot X5 Omni

Un robot aspirapolvere dotato di un design a forma di D, ed un corpo ultra sottile, riesce a raggiungere ogni angolo della casa senza difficoltà, passando anche sotto i mobili. Integra tecnologia di pulizia adattiva dei bordi TruEdge, che gli permette di pulire i bordi con prossimità minima di 1 millimetro, riuscendo a spostarsi in ogni angolo della casa con la capacità di sollevamento automatico di 15 millimetri. Dotato del sensore TruDetect 3D 3.0, sfrutta algoritmi di imaging 3D e due laser a infrarossi, in aggiunta ad una telecamera ad infrarossi, per navigare senza problemi, con riconoscimento di mobili e ostacoli grazie al Reinforcement Learning 2.0.

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera è in promozione a 649 euro su Amazon, al posto di 1099 euro. Lo potete acquistare qui.

Ecovacs Deebot N20 Pro Plus

Il prodotto perfetto per chi cerca le ultime innovazioni per quanto riguarda l’igiene e la praticità nella cura dei pavimenti, il processo di svuotamento è semplificato dal sistema PureCyclone completamente ridisegnato per l’utilizzo senza sacchetto, così da riuscire ad evitare perdite di aspirazione. La spazzola ZeroTangle permette di eliminare i grovigli di capelli, mentre le incrostazioni sono un lontano ricordo con il sistema OZMO Pro 2.0. Negli ambienti si sposta senza problemi con tecnologie di mappatura avanzate, operando anche su più livelli, e riuscendo ad evitare tappeti ed ostacoli. Il tutto è controllabile direttamente dall’applicazione Ecovacs Home.

Ecovacs Deebot N20 Pro Plus è disponibile su Amazon ad un prezzo scontato del 40%, fino al 31 marzo lo potete acquistare qui a 299 euro, al posto di 499 euro.

Le altre offerte

Le offerte dei prodotti Ecovacs non terminano chiaramente qui, nello stesso periodo è in promozione il Deebot N30 Pro Omni, un altro robot aspirapolvere di ultima generazione, ad un prezzo di 489 euro al posto di 699 euro, come il Deebot T30s Combo, la soluzione due-in-uno che include sia il robot aspirapolvere che una scopa elettrica. Il dispositivo è acquistabile in versione Combo a 699 euro, mentre in Combo Complete a 749 euro.