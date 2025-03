La nuova offerta TIM per i giovani: musica e 5G senza limiti

TIM lancia un’offerta esclusiva per gli under 30. Il suo segreto? Unire una connettività ultraveloce con l’ intrattenimento musicale. Stiamo parlando della promo TIMYoung&Music. Quest’ ultima include 250GB in 5G ULTRA, minuti illimitati e 200 SMS, offre così un pacchetto completo per chi vuole restare sempre connesso. Gli utenti potranno poi accedere a Apple Music, il servizio che permette di ascoltare oltre 100 milioni di brani senza pubblicità, ma soprattutto con l’audio spaziale in Dolby Atmos per un’esperienza immersiva.

TIM: attivazione rapida con eSIM e modalità di pagamento flessibili

L’offerta ha un costo promozionale di 9,99€ al mese per i primi tre mesi, poi passa a 16,99€ al mese. L’attivazione è completamente gratuita per chi sceglie di sottoscriverla online. Per sfruttare al meglio la connessione senza interruzioni, TIM offre la possibilità di attivare l’ opzione Ricarica Automatica. La quale garantisce il rinnovo dell’offerta senza bisogno di ricariche manuali.

I minuti e gli SMS inclusi possono essere utilizzati anche nei Paesi dell’Unione Europea, con 22GB di traffico dati disponibili in roaming. Per chi viaggia spesso, ciò rappresenta un grande vantaggio. Poiché consente di restare connessi ovunque vi trovate e senza costi extra.

L’ operatore offre la possibilità di attivare la promozione in pochi minuti grazie all’eSIM, che elimina la necessità di una scheda fisica. Dopo la sottoscrizione, il cliente riceve un QR code via email. Grazie a cui potrà attivare immediatamente la linea senza bisogno di attese o spedizioni. L’eSIM è anche una scelta più sostenibile. Poiché riduce l’uso della plastica e il rischio di smarrimento della SIM.

Chi preferisce una scheda telefonica tradizionale può optare invece per la spedizione a domicilio con riconoscimento tramite corriere. Per il pagamento, TIM offre diverse opzioni. Ovvero carta di credito, Satispay o contanti alla consegna. I già clienti potranno gestire tutto direttamente tramite l’app MyTIM, scegliendo il metodo di pagamento più adatto.

Il vantaggio di Apple Music

L’integrazione della promo con il servizio di AppleMusic consente di ascoltare la propria musica preferita su qualsiasi dispositivo. Sono infatti inclusi smartphone, tablet, console di gioco e smart TV. In più il servizio è compatibile con CarPlay, per portare le proprie playlist anche in auto.

Grazie alla rete 5G ULTRA, TIM garantisce prestazioni fino a 10 volte superiori al 4G. Lo streaming musicale e la navigazione diventano così ancora più veloci e fluidi. Tale tecnologia infatti consente di godere di una connessione stabile e performante, ideale per chi utilizza i dati mobili per lavoro, studio o svago.