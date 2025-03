Samsung: soundbar bloccata da un aggiornamento

Samsung ha rilasciato l’aggiornamento firmware 1020.7. Quest’ultimo però ha scatenato un vero “incidente” per i possessori delle soundbar premium della serie 900. Dispositivi come la HW-Q990D si sono improvvisamente trasformati in costosi soprammobili, bloccati in modalità eARC senza possibilità di utilizzo. La frustrazione degli utenti si è diffusa rapidamente nei forum e nei social network, con centinaia di segnalazioni di malfunzionamenti. Quest’ultime coinvolgono anche la serie 800, tra cui i modelli HW-Q800D e HW-S801D.

Samsung: problemi con le sue soundbar

L’aggiornamento incriminato è stato distribuito automaticamente tramite il sistema OTN (Over The Network). Ciò ha reso impossibile per molti utenti evitarne l’installazione. Curiosamente, chi ha eseguito l’aggiornamento manualmente tramite USB non sembra aver riscontrato alcun problema. Ciò suggerisce che il difetto sia esclusivamente legato alla distribuzione online del firmware. Tale dettaglio ha spinto gli esperti a consigliare caldamente di disattivare gli aggiornamenti automatici su tutte le soundbar Samsung. Ciò per evitare ulteriori complicazioni.

Samsung, da parte sua, ha deciso di sospendere immediatamente la distribuzione dell’aggiornamento OTN. Ma per molti utenti il danno era ormai fatto. Un moderatore dei forum Samsung europei ha confermato che il team tecnico responsabile della divisione audio-video è al lavoro per trovare una soluzione. La proposta attuale prevede un intervento tecnico diretto. Con l’invio del dispositivo ai centri di assistenza autorizzati per l’ispezione e la riparazione. Tale procedimento, oltre ad essere scomodo, comporta un’attesa di settimane. Durante le quali gli utenti rimarrebbero senza l’impianto audio per cui hanno speso molto.

La vicenda ha sollevato numerosi dubbi. Riguardo la sicurezza e l’affidabilità degli aggiornamenti automatici per i dispositivi premium. Samsung non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale esaustiva sulla questione. Inoltre, non ha chiarito se il problema può essere risolto con un aggiornamento software corretto. O se sarà necessario un intervento hardware. Nel frattempo, gli utenti colpiti continuano a chiedere risposte. Ciò sperando che Samsung possa offrire al più presto una soluzione efficace e definitiva.