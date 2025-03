Netflix aggiunge l’HDR10+: serie e film in definizione ancora più alta

L’annuncio era nell’aria, Netflix ha finalmente confermato il supporto all’HDR10+. Un passo avanti che rivoluzionerà l’esperienza visiva per milioni di utenti in tutto il mondo. La nuova tecnologia offre una fidelità fotogramma per fotogramma superiore rispetto agli standard già disponibili come HDR10 e Dolby Vision, rendendo più nitide anche le scene con scarsa illuminazione. Un salto qualitativo che farà la differenza soprattutto nelle produzioni originali, sempre più curate visivamente.

Ma perché introdurre questa nuova tecnologia in Netflix? La risposta si nasconde nel bisogno sempre crescente di regalare allo spettatore un’immersione totale. L’alta gamma dinamica (HDR) è ormai sinonimo di modernità e, dopo il 4K, è il più importante fattore distintivo dei contenuti in streaming. Le scene scure, spesso criticate per essere troppo difficili da seguire, ora saranno piene di dettagli. Non sarà più necessario sforzarsi per capire cosa succede negli angoli più bui di una stanza. Chi non ha mai avuto difficoltà nel distinguere i dettagli di una scena notturna?

Tecnologia al servizio dell’arte: l’integrazione del codec AV1 anche in Netflix

Netflix non si è limitata all’introduzione dell’HDR10+. Per supportare questa nuova tecnologia visiva, il colosso ha adottato il codec AV1. Una scelta che guarda al futuro: il codec, lanciato nel 2018, è ormai uno standard per lo streaming in 4K, riuscendo a comprimere file pesanti senza sacrificare la qualità. Inizialmente pensato per gli utenti mobile, ora il codec AV1 sarà una risorsa anche per chi guarda film e serie su schermi più grandi con Netflix.

I primi titoli con supporto HDR10+ sono già disponibili, e Netflix prevede di espandere progressivamente questa funzionalità a tutto il catalogo. Un passaggio naturale, considerando che la maggior parte dei dispositivi, dai tablet agli smartphone moderni, è già compatibile con HDR10+ e AV1. Il cambiamento sarà percepibile immediatamente per chi possiede un abbonamento Netflix Premium. Cosa ci si può aspettare? Scene nitide, dettagli più vividi e un’esperienza che avvicina sempre di più lo spettatore alla visione pensata dai registi. Ma in un panorama dove lo streaming è ormai così diffuso, la domanda sorge spontanea: quale sarà il prossimo passo? Netflix sembra decisa a non fermarsi, continuando a puntare sull’innovazione e sulla qualità.