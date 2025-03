HONOR Pad X8a in offerta speciale su Amazon: oggi a soli 122 euro

Il catalogo di prodotti tech messo a disposizione dal colosso dell’e-commerce Amazon è certamente ricco, ma tra le tante soluzioni presenti l’HONOR Pad X8a non può certamente passare inosservato. Non solo si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche interessanti, ma può essere acquistato a un prezzo del tutto speciale. Prezzo che Amazon ha deciso di scontate al fine di aumentare il rapporto qualità/prezzo di questo tablet. Dunque, oggi è possibile approfittare di questa offerta che consente di procedere con l’acquisto a soli 122 euro anziché 169.

Grazie alla presenza di un display da 11″ con speciale sistema Eye Protection, che evita l’affaticamento degli occhi, l’Honor Pad X8a è in grado di offrire un’esperienza d’uso del tutto eccellente anche in caso di utilizzo prolungato. Non a caso, infatti, la frequenza di aggiornamento dello schermo è di 90Hz, con risoluzione di 1920×1200.

HONOR Pad X8a oggi a un prezzo speciale

L’aspetto del display, però, è solamente uno dei tanti punti di forza di questo tablet marchiato HONOR. Non manca infatti il chipset Snapdragon 680 che è in grado di offrire un’esperienza multimediale del tutto immersiva sia per lavorare che per vedere video e serie tv. Inoltre, la GPU Qualcomm Adreno 610 e la CPU Qualcomm Kryo 265 consentono al tablet di offrire prestazioni eccellenti assicurando anche un’adeguata autonomia energetica. In merito a quest’ultima, inoltre, fa la sua parte la batteria da 8300 mAh che consente l’uso durante l’intero arco della giornata.

Naturalmente, oltre all’esperienza visiva che questo tablet HONOR Pad XBa mette a disposizione, vi è anche un’eccellente esperienza audio. Effetti sonori innovativi sono infatti offerti dai quattro altoparlanti implementati dall’azienda per regalare all’utente il meglio durante l’ascolto di musica o durante la visione di serie tv preferite. Non dimentichiamo che parliamo di uno dei migliori tablet attualmente presenti sul mercato anche per quanto riguarda il rapporto schermo-corpo dell’84% e oggi costa solamente 122 euro anziché 169.