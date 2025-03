Netflix: cambiamenti in arrivo per la gestione interna

Netflix ha provato a espandere il proprio impero oltre il mondo dello streaming. Ciò entrando nel competitivo mercato del gaming. Sembra però che i risultati finora sono stati tutt’altro che promettenti. La recente uscita di scena di Mike Verdu rappresenta l’ennesimo segnale delle difficoltà affrontate dal colosso dello streaming. Verdu, incaricato di guidare la divisione gaming di Netflix, è stato parte integrante del tentativo dell’azienda di creare un’offerta diversificata per i suoi abbonati. Includendo un catalogo di giochi mobile nel servizio di base.

Netflix: intoppi con l’integrazione dei giochi

Secondo quanto emerso però il progetto è stato caratterizzato da incertezze e cambiamenti improvvisi. Dopo un iniziale entusiasmo, Netflix ha chiuso vari studi di sviluppo. Creati appositamente per produrre titoli originali basati sulle sue proprietà intellettuali. Inoltre, l’azienda ha perso anche Leanne Loombe, figura chiave nello sviluppo e pubblicazione di giochi di seconda e terza parte. Inoltre, la cancellazione di sei giochi annunciati ha ulteriormente sottolineato le difficoltà di Netflix. In particolare, per mantenere vivo l’interesse del pubblico nel settore gaming.

Allo stesso tempo, la sperimentazione nel cloud gaming è rimasta una promessa vaga e mai realmente concretizzata. L’idea di sfidare colossi come Xbox Game Pass e GeForce Now sembrava interessante, ma nulla di concreto è stato realizzato. Verdu aveva descritto il proprio lavoro come un punto di svolta per lo sviluppo di giochi. Ciò sfruttando l’AI generativa. Verdu però non ha potuto portare avanti tale visione fino in fondo.

Le dimissioni di Verdu lasciano Netflix in una situazione di stallo per il settore gaming. Il tentativo di espansione si è dimostrato dispendioso e disorganizzato. Secondo quanto riportato la piattaforma sembra incapace di trovare una strategia chiara e coerente. Resta da vedere se Netflix deciderà di proseguire su tale strada o abbandonare definitivamente il progetto. Non resta che attendere e scoprire quali saranno i futuri risvolti.