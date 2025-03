WindTre rivoluziona la connessione: un’offerta imperdibile

WindTre lancia un’offerta straordinaria. La soluzione perfetta per chi desidera navigare senza limiti e con prestazioni di alto livello. Si tratta della promozione GO Limited Edition. Grazie alla quale gli utenti possono usufruire di 150GB alla massima velocità disponibile, sfruttando la copertura avanzata della rete 5G.

La promo include minuti illimitati, 50 SMS e 12,6GB extra per la navigazione all’interno dell’Unione Europea. Il tutto a un prezzo vantaggioso di 9,99€ al mese, senza costi di attivazione. L’adesione è riservata ai nuovi numeri e ai clienti provenienti da operatori come TIM, Vodafone, Kena Mobile e ho. Mobile. In più, la spedizione della SIM è gratuita su tutto il territorio italiano. Cosa che rende ancora più semplice il passaggio a WindTre.

WindTre: servizi innovativi e assistenza sempre disponibile

Per chi dispone di un dispositivo compatibile, la navigazione in 5G è garantita in tutte le aree coperte dal servizio. La rete WindTre ha raggiunto infatti un’elevata affidabilità. Parliamo del 99,7% di copertura in 4G e il 97% in 5G, confermandosi come una delle più avanzate del settore.

La qualità del servizio WindTre non si ferma però alla connessione veloce. L’azienda infatti mette a disposizione un supporto clienti efficiente. Sia nei 3.500 negozi fisici presenti in tutta Italia che tramite il numero gratuito 159. Gli utenti possono ricevere assistenza per qualsiasi esigenza, dalla gestione della SIM alle informazioni contrattuali.

L’App WindTre poi è tra le più apprezzate sui digital store, con un punteggio medio di 4.3 su 5. Grazie a un’interfaccia intuitiva, permette di monitorare consumi, attivare opzioni e personalizzare l’offerta in pochi tap. In più, con il programma fedeltà WINDAY, i clienti possono accedere a sconti esclusivi, regali giornalieri e promozioni su Amazon. L’offerta di WindTre, dunque, non è solo sinonimo di connessione stabile e veloce. Ma anche di un’esperienza utente completa e ricca di vantaggi. Per farvi un’idea basata consultare il sito web ufficiale dell’ operatore. Qui troverete numerose offerte di telefonia mobile e fissa adatta a qualsiasi esigenza!