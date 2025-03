L’Europa sfida il dominio della robotica con il 4NE-1 di Neura Robotics

Il settore della robotica è in continua evoluzione. Proprio in questo periodo infatti sta vivendo una competizione accesa tra due grandi attori mondiali. Stiamo parlando della Cina e degli Stati Uniti, da anni in prima linea nello sviluppo di robot umanoidi avanzati. In questo contesto, l’Europa si prepara a lanciare una sfida con il suo 4NE-1. Ovvero un robot umanoide che potrebbe cambiare le regole del gioco. Questo innovativo progetto è frutto del lavoro di Neura Robotics. Un’azienda tedesca che si sta facendo strada nel mondo globale della robotica. La presentazione ufficiale del 4NE1 è prevista per giugno 2025, e promette di essere uno dei robot più avanzati sul mercato.

Un passo importante verso la leadership globale nella robotica

Il 4NE-1 è progettato per essere versatile e altamente personalizzabile. Con un’altezza di 1,8m e un peso di 80kg, può supportare carichi fino a 15kg. È dunque adatto a una pluralità di applicazioni, sia domestiche che industriali. Ma ciò che distingue davvero questo robot è la sua capacità di adattarsi. Infatti grazie alle braccia intercambiabili, è possibile configurarlo per svolgere diverse mansioni in base alle necessità. In più, è dotato di una “pelle sensoriale”. Grazie a cui riesce a percepire l’ambiente attraverso il tatto, la vista e l’udito. Potenziando così la sua capacità di interazione con l’ambiente circostante.

Un altro elemento che rende il 4NE-1 particolarmente interessante è la sua intelligenza artificiale avanzata. Grazie all’apprendimento per rinforzo, il robot è in grado di adattarsi e migliorare continuamente le proprie prestazioni. Assumendo compiti ripetitivi e liberando gli esseri umani per attività più creative. Neura Robotics ha poi sviluppato una piattaforma software all’avanguardia, chiamata Neuraverse. Essa funziona come un marketplace per le capacità robotiche, stimolando l’innovazione e la creazione di nuove applicazioni per il 4NE-1 e i suoi simili.

Neura Robotics punta su hardware e software per conquistare il mercato internazionale

Il successo del 4NE-1 non dipende però solo dalla sua progettazione avanzata. Ma anche dal supporto tecnologico che l’azienda tedesca ha ricevuto. L’accelerazione dello sviluppo del robot è stata possibile grazie alla collaborazione con Nvidia. La qualeha messo a disposizione piattaforme di calcolo e IA fondamentali per l’avanzamento del progetto. Ma l’ingresso di Neura Robotics nel mercato momdiale non si limita però alla sola competizione con i giganti asiatici e americani. Con un finanziamento di 120 milioni di dollari ricevuto all’inizio del 2025, l’azienda punta a sviluppare robot “cognitivi”. Ovvero umanoidi con capacità avanzate di percezione ed elaborazione, in grado di lavorare al fianco degli esseri umani.

Il 4NE-1 si inserisce cosi in un contesto di crescente rivalità globale. Tra la Cina e gli Stati Uniti che continuano a fare progressi in questo settore. Oltre al 4NE1, l’azienda ha già sviluppato altri modelli, come MAiRA, il primo cobot cognitivo. Oppure MiPA, un robot umanoide per compiti specifici come servire vassoi negli ospedali. Insomma, la combinazione di hardware innovativo e software avanzato rende Neura Robotics un punto di riferimento per il futuro dell’automazione.