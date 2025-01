Il CES 2025 ha fatto da palcoscenico per una serie di innovazioni tecnologiche davvero interessanti. Quest’ultime promettono di ridefinire l’intero settore. Tra le novità presentate, grande interesse ha suscitato Neura, un dispositivo indossabile basato sull’intelligenza artificiale. Quest’ultimo intende trasformare l’interazione tra mente e tecnologia. Presentato come un ponte tra pensieri e azioni, Neura si propone come il primo wearable in grado di interpretare impulsi neurali in tempo reale. Aprendo scenari fino a poco tempo fa relegati alla fantascienza.

Neura: nuovi dispositivi che leggono nella mente

A livello estetico, Neura si presenta come una fascia sottile e discreta. È pensata per essere indossata sulla fronte o attorno al polso. Dietro il design minimalista si nasconde una tecnologia sofisticata. Una rete di sensori EEG (elettroencefalografia) ad alta precisione, un microprocessore avanzato e un software di apprendimento profondo. La promessa è ambiziosa. Consentire agli utenti di controllare dispositivi, inviare messaggi o attivare comandi semplicemente pensando all’azione desiderata.

Ma ciò che distingue Neura non è solo l’aspetto tecnico. I suoi creatori, guidati dalla visionaria scienziata e imprenditrice Leila Kassem, hanno puntato sull’integrazione tra funzionalità pratiche e sviluppo personale. Tra le funzioni più innovative c’è il modulo “Reflect”. Quest’ultimo analizza le onde cerebrali per monitorare emozioni e livelli di stress. Attraverso un’interfaccia intuitiva nell’app companion, gli utenti possono ricevere suggerimenti per rilassarsi, migliorare la concentrazione o gestire situazioni difficili. Inoltre, il sistema “Focus Flow” consente di bloccare distrazioni digitali quando rileva che l’utente è in una fase di alta produttività.

Una delle funzioni principali è “Memory Mirror”. Tale tecnologia sperimentale permette a Neura di catturare pensieri o intuizioni fugaci. Quest’ultimi vengono salvati come promemoria audio o testuali. Pur trovandosi ancora in fase beta, la funzione ha già acceso il dibattito sull’etica e la privacy. Con Neura, il confine presente tra mente e macchina diventa sempre più sfumato.