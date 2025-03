Iliad cambia le regole della telefonia: offerte chiare e senza vincoli

Sin dal suo sbarco in Italia nel 2018, Iliad ha del tutto rivoluzionato il mondo della telefonia.

La rivoluzione dell’operatore francese si basa sul concetto di trasparenza, e si applica mantenendo i prezzi delle proprie tariffe bloccati per sempre.

Ciò significa che tutte le promozioni telefoniche offerte da Iliad ai clienti hanno un costo e che quel costo rimane invariato nel tempo.

Se poi si aggiungono l’ottima qualità dei servizi offerti e la convenienza economica delle sue tariffe, tutto questo fa di Iliad uno degli operatori migliori presenti sul panorama delle telecomunicazioni.

Iliad: scopri tutte le promozioni telefoniche dedicate ai clienti

Iliad, inoltre, presenta diverse offerte telefoniche che potrebbero interessare ai clienti, e che si basano sulle esigenze di tutti.

L’offerta più apprezzata al momento da tutti gli utenti e sicuramente GIGA 200, tariffa giga e minuti che comprende minuti e SMS illimitati, con 200 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, al prezzo di 9,99 € al mese bloccato, per sempre.

Per gli utenti che non hanno bisogno della tecnologia 5G, si può virare verso GIGA 120 per ottenere un maggior risparmio economico, poiché la tariffa prevede minuti e SMS illimitati, con 120 giga di Internet, a soli 7,99 € al mese con prezzo bloccato per sempre.

Tornando alla tecnologia 5G, Iliad propone GIGA 250, promo imperdibile che prevede minuti e SMS illimitati, con 250 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, a soli 11,99 € al mese con il prezzo bloccato per sempre.

Ma come detto in precedenza, Iliad pensa davvero alle esigenze di tutti gli utenti e ciò significa che ha preparato delle tariffe pensate per gli utenti che hanno bisogno solo di giga, oppure solo di minuti.

L’offerta solo giga e DATI 350, con cui Iliad offre 350 giga di Internet a 14,99 € al mese con prezzo bloccato per sempre. Infine, Iliad presenta VOCE, con 40 MB di Internet e minuti e SMS limitati alla cifra folle di 4,99 € al mese con prezzo bloccato per sempre.