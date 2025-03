Smart #1 2025: potenza in crescita e nuovi dettagli in arrivo

Smart #1, il primo modello del nuovo corso della casa automobilistica, non si fermerà al debutto avuto nel 2022. Nel 2025, pur senza stravolgimenti estetici, si aggiornerà con nuovi dettagli. Secondo quanto emerso dal sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT), ci saranno piccole modifiche. Non si può non notare come l’attenzione sia rivolta ai nuovi cerchi in lega disponibili, specialmente per la versione Brabus. Qualche ritocco nella livrea, inoltre, rende la linea ancora più aggressiva e dinamica. Ma le vere sorprese non saranno visibili al primo sguardo, si deve andare “più a fondo”.

Smart Brabus: dettagli estetici aggiornati

La variante Brabus della Smart #1 sarà leggermente più lunga rispetto al modello base, con 4.300 mm di lunghezza. Tuttavia, queste differenze non riguardano solo le misure. Infatti, il nuovo design dei cerchi in lega, ora a 10 razze, è un dettaglio che rende il modello più sportivo. Gli inserti rossi, utilizzati con sapienza su elementi come lo splitter anteriore e il diffusore posteriore, accentuano l’anima sportiva del veicolo. Sono questi particolari a rendere l’auto ancora più accattivante. Ma è tutto qui? Assolutamente no. Le dimensioni restano invariate per il resto della gamma, però il fascino di questo modello non si ferma all’estetica.

Aumento di potenza

La vera rivoluzione arriva sotto la carrozzeria. Il cuore pulsante della Smart #1 subirà un incremento di potenza. Attualmente, il motore elettrico raggiunge i 200 kW, ma è in arrivo un aggiornamento. La nuova unità, già utilizzata in altri modelli del gruppo Geely, garantirà una potenza di 250 kW. Tuttavia, è la variante Brabus a stupire maggiormente, con una potenza complessiva di ben 365 kW. Questo incremento sarà accompagnato, verosimilmente, da un miglioramento delle batterie, necessarie per gestire l’aumento di prestazioni. Ci si può aspettare un miglioramento dell’autonomia? Forse, ma solo il tempo lo dirà. Le versioni aggiornate della Smart #1 saranno distribuite a livello globale e le aspettative in Europa sono alte. La Smart #1 del 2025 riuscirà a confermare la sua anima rivoluzionaria?