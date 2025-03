Samsung, novità e caratteristiche sui modelli S25 Edge

Recentemente Samsung ha realizzato un nuovo modello chiamato Galaxy S25 Edge e avrà con se molte novità inserite dalla casa. Per quanto riguarda l’ Europa, Samsung ha pensato di realizzare tre colorazioni differenti con il Titanium Icyblue, Titanium Silver e Titanium Jetblack. Sembra che il design sia stato ripreso dai modelli precedenti che hanno riscosso molto successo sul mercato. Per il momento la versione S25 Edge sembra riportare delle specifiche che possiedono anche altri modelli di questo marchio. Questo non significa che non sia performante, anzi fa sempre parte della categoria di fascia alta.

Ovviamente essendo uno smartphone con delle caratteristiche importanti anche il suo prezzo è molto elevato. Si parte dai 1.200-1.300 ai 1.300-1.400 euro per le versioni con uno spazio di archiviazione maggiore. Si tratta di un dispositivo molto importate per Samsung dato che riporta delle caratteristiche molto performanti per la sua tipologia. In questo la società ha voluto unire estetica con prestazioni per creare un modello di rilievo e con alcune particolarità.

Samsung, caratteristiche dell’ S25 Edge

Per quanto riguarda i modelli S25 Edge, si può scegliere tra due tipologie di spazio di archiviazione. Infatti troviamo un primo modello da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria e un secondo modello da 12 GB di RAM con 512 GB di memoria. Il dispositivo super sottile sarà realizzato in alluminio e ceramica per garantire rigidità e allo stesso tempo elasticità in caso di urti. Per quanto riguarda le specifiche, abbiamo un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite realizzato con tecnologia 3 nm da 4,47 GHz. Inoltre troviamo un display Dynamic AMOLED da 6,6 pollici a 120 Hz. Le fotocamere posteriori saranno da 200 e 50 MP e potrà garantire una ricarica rapida via cavo da 25 W.

Il dispositivo in questione dovrebbe uscire tra qualche giorno in modo da avere la conferma di tutte le specifiche sopra riportate. Questo smartphone inoltre potrà garantire una parte di mercato molto fruttuosa per la società date le sue caratteristiche.