Ops! Mobile aggiorna Ops Senior, ora con più giga

Tra i vari operatori telefonici virtuali presenti sul territorio italiano, c’è anche Ops! Mobile. Quest’ultimo ha dalla sua parte alcune offerte di rete mobile piuttosto interessanti e con un prezzo di partenza molto basso. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha aggiornato una delle sue offerte. Ci stiamo riferendo all’offerta denominata Ops Senior. Rispetto al passato, ora l’offerta include una maggiore quantità di giga per navigare.

Ops! Mobile aggiorna la sua offerta mobile Ops Senior, ora con più giga

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Ops! Mobile ha aggiornato una delle sue offerte di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Ops Senior. Quest’ultima, fino a qualche tempo fa, includeva nel suo bundle fino a 20 GB di traffico dati per navigare. L’operatore virtuale ha però deciso di aumentare questo bundle.

Gli utenti, infatti, ora potranno utilizzare mese fino a 30 GB di traffico dati. Questi saranno utilizzabili per navigare con una connettività massima pari al 4G con una velocità massima pari a 60 mbps in download e fino a 30 mbps in upload. Il resto del bundle di questa offerta continua poi ad includere fino a 50 sms verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Per avere tutto questo, gli utenti dovranno sostenere un costo di appena 4,99 euro al mese. Per questa offerta è previsto un costo di attivazione pari a 9,90 euro che comprende però anche il costo del primo rinnovo dell’offerta. Ops Senior è però rivolta ai nuovi clienti che decideranno di attivare un nuovo numero oppure da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, ad esclusione di Noitel.

Ricordiamo che sul sito ufficiale di Ops! Mobile sono poi disponibili all’attivazione altre offerte di rilievo. Una di queste è Ops Smart 75 che include ogni mese fino a 75 GB di traffico dati. Il bundle include poi fino a 75 sms verso tutti e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, il tutto ad un costo di 7,50 euro al mese.