Vodafone batte TIM, le Silver sono disponibili e partono da 7 euro al mese

Stanno continuando ad arrivare nuove offerte nel mondo della telefonia mobile attualmente e i principali attori sono soprattutto quei gestori che hanno sempre dominato. Vodafone è sicuramente uno di questi e lo dimostra soprattutto per battere TIM, Iliad e tutti i gestori virtuali. Diverse soluzioni mobili sono state presentate ma su tutte ci sono le due Silver che sono ancora disponibili e soprattutto con prezzi davvero eccezionali. La prima è la Silver 100 mentre la seconda si chiama Silver 150.

Le due offerte disponibili in casa Vodafone a marzo 2025

Chi passa a Vodafone può scegliere tra queste due opzioni davvero interessanti all’insegna della qualità. Ecco tutti i dettagli in merito:

Silver 100 : 100 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS , tutto a soli 7,99€ al mese ;

: , tutto a soli ; Silver 150: 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, tutto a soli 9,99€ al mese.

Entrambe le offerte hanno un costo ridotto per il primo mese, che ammonta a 5€ invece del prezzo standard.

Fino a 50 GB extra con Smart Pay: la soluzione di Vodafone

Molti utenti poi non sanno che Vodafone garantisce anche l’opportunità di avere 50 giga in più ogni mese, arrivando così a 150 GB per Silver 100 e 200 GB per Silver 150. Basta attivare Smart Pay, il servizio di ricarica automatica dal conto corrente, che garantisce anche pagamenti più semplici e senza interruzioni.

Offerta riservata a chi cambia operatore

Queste promozioni sono disponibili solo per chi porta il proprio numero in Vodafone da Iliad o da un operatore virtuale. Chi è già cliente Vodafone o proviene da TIM e WindTre non può accedere alla promo.

Chi vuole tanto sceglie Vodafone

Con minuti illimitati, tanti Giga e un primo mese a prezzo ridotto, Silver 100 e Silver 150 si confermano soluzioni vantaggiose per chi vuole navigare senza limiti e con una rete affidabile. Inoltre, con Smart Pay, Vodafone offre più dati senza costi aggiuntivi, rendendo queste offerte ancora più interessanti.