Ops! Mobile si lancia nella fibra ottica: arriva internet fino a 2,5 Gbps

L’universo della connettività si arricchisce di un nuovo protagonista. Ops! Mobile, l’ operatore noto finora per le sue offerte di telefonia mobile, ora è pronto a debuttare nel mercato della fibra ottica. Grazie alla collaborazione con Open Fiber, questo gestore virtuale offrirà connessioni in tecnologia FTTH con velocità fino a 2,5Gbps. Tale iniziativa rientra nella strategia di espansione avviata da EEMS Italia. La quale, lo scorso mese, ha acquisito Ops! Mobile tramite l’acquisto di Pay Store S.r.l. per 2,5 milioni di euro.

Ops! Mobile, una strategia di crescita basata sull’integrazione dei servizi

Dopo aver fatto il suo ingresso nel settore dell’energia, ora Ops! si prepara ad arricchire la propria serie di servizi con un’offerta per la linea fissa. Già destinata a essere lanciata nei prossimi giorni. L’operazione segue la firma di un accordo tra EEMS e Open Fiber, annunciata lo scorso gennaio. Il tutto con l’obiettivo di fornire ai clienti un pacchetto completo e integrato.

Con questa nuova mossa, Ops! Mobile si inserisce in un mercato sempre più orientato verso la convergenza dei servizi. L’idea di offrire un unico contratto per internet, telefonia mobile, luce e gas risponde alla crescente esigenza di semplificazione da parte dei consumatori.

Secondo Luca Carleo, Direttore Generale di EEMS Italia, la collaborazione con Open Fiber rappresenta un passo fondamentale per il rilancio della società. L’azienda punta così a proporsi come un interlocutore unico per la gestione delle utenze domestiche. Garantendo un’assistenza centralizzata e soluzioni personalizzabili per privati e imprese.

Ops! Mobile aveva già attirato l’attenzione lo scorso anno con le sue eSIM internazionali. Ma ora, il debutto nella fibra ottica potrebbe consolidare ulteriormente la sua posizione sul mercato. La sfida sarà competere con gli operatori già affermati nel settore, proponendo offerte vantaggiose e servizi affidabili. L’attesa per il lancio ufficiale è alta. I clienti sono quindi curiosi di scoprire quali saranno le condizioni economiche e i dettagli tecnici delle nuove soluzioni proposte.