Lyca Mobile è la sorpresa: battuta Iliad con 150 GB al mese in 5G a prezzo folle

Lyca Mobile ha messo in gioco una nuova offerta per chi cerca tanti Giga a un prezzo contenuto. Con 150 GB in 5G, minuti e SMS illimitati, questa promo si distingue per il suo costo fisso di 5,99€ al mese per sempre, senza aumenti futuri. Inoltre, chi attiva l’offerta avrà due mesi gratuiti come incentivo iniziale.

Un’offerta aperta a tutti: Lyca Mobile spiana la strada

Per fare un paragone con altre soluzioni lanciate da altri gestori, questa proposta di Lyca Mobile può essere scelta da chiunque, non conta quale sia il gestore da cui l’utente proviene. Non cambia nulla infatti se si sceglie di abbandona TIM, Vodafone, Iliad o qualsiasi altro operatore, non ci sono limitazioni. Tutto è quindi all’insegna della trasparenza e della semplicità, proprio come questo provider virtuale ha abituato.

Cosa include la promo di Lyca Mobile tutti i mesi

Lyca Mobile punta su un pacchetto completo, con tutto ciò che serve per navigare e comunicare senza pensieri. Ecco pertanto un rapido resoconto su tutti quelli che sono i contenuti disponibili all’interno di questa soluzione mobile:

150 GB di traffico dati in 5G , senza costi extra;

, senza costi extra; Minuti illimitati per chiamare tutti i numeri nazionali;

per chiamare tutti i numeri nazionali; SMS senza limiti inclusi nell’offerta;

inclusi nell’offerta; Prezzo fisso di 5,99€ al mese per sempre , senza sorprese;

, senza sorprese; Due mesi di servizio gratuito per chi la attiva.

Attivazione semplice e nessun costo nascosto

Non ci sono costi aggiuntivi di nessun genere e soprattutto l’attivazione può essere effettuata in maniera intuitiva e veloce. Gli utenti inoltre hanno la possibilità di scegliere tra SIM fisica o eSIM. Lyca Mobile assicura trasparenza totale, senza vincoli o spese impreviste.

Questa offerta rappresenta una delle soluzioni più competitive per chi vuole molti Giga a un costo ridotto, con la libertà di navigare in 5G senza limiti. Aspettare ormai non serve più a nulla, dovete solamente andare dritti e scegliere questa offerta.