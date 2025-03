OnePlus 13T/13 Mini, nuovi render immaginano il design del flagship compatto

OnePlus si sta preparando al lancio di un nuovo dispositivo molto atteso dalla community. Si tratta di un flagship molto particolare che unirà soluzioni hardware di altissimo livello con un design compatto per favorire la potabilità.

Il nuovo OnePlus 13T o 13 Mini, a seconda del mercato di riferimento in cui verrà commercializzato, si preannuncia come un vero e proprio flagship pensato per ampliare l’offerta del brand. Il possibile lancio è atteso per aprile 2025, quindi la finestra utile si sta avvicinando velocemente.

In attesa di alcune indicazioni ufficiali da parte del produttore, possiamo affidarci esclusivamente alle indiscrezioni per scoprire nuovi dettagli sul dispositivo. Al momento, non esistono render ufficiali del device ma alcuni leaker hanno rivelato render concept e mockup che permettono di ammirare il nuovo smartphone del produttore cinese.

Stanno emergendo nuove indiscrezioni che anticipano il possibile design di OnePlus 13T/13 Mini, il flagship compatto dell’azienda cinese

Stando a quanto emerso fino ad ora grazie alle informazioni condivise da Xiaohongshu su Weibo, OnePlus 13T/13 Mini sarà caratterizzato da un comparto fotografico composto da due ottiche. L’orientamento delle ottiche è avvolto dal mistero, ma il leaker ha fornito diverse possibilità.

In ogni caso, considerando il comparto fotografico nel suo complesso e includendo anche il flash LED, le soluzioni mostrate sono molto interessanti soprattutto per un aspetto nostalgico. Infatti, il design mostrato dal leaker ricorda quello dei vecchi modelli del produttore.

Se le fotocamere dovessero essere disposte verticalmente, ci sarebbe un richiamo al Nord CE 4, ma i render mostrano anche un’altra soluzione. Le fotocamere allineate orizzontalmente portano alla memoria il OnePlus 5, flagship di qualche anno fa, molto amato dagli appassionati.

Al momento, l’unica certezza resta la OnePlus 13T/13 Mini sarà spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite esattamente come gli altri modelli della serie. Il display potrebbe essere un LTPO OLED da 6,31 pollici con una risoluzione da 1.5K e refresh rate in grado di raggiungere i 120Hz.