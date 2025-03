Apple sempre più indipendente da Qualcomm: modem C1 su iPhone 17 Air

Apple punta a offrire sempre il meglio della qualità agli utenti che decidono di acquistare un suo dispositivo. Una strategia non casuale naturalmente, ma che punta a conquistare il maggior numero possibile di acquirenti grazie a device in grado di contraddistinguersi grazie alle prestazioni che rendono l’esperienza d’uso inevitabilmente unica.

Con tale obiettivo, l’azienda di Cupertino sta anche portando avanti un importante lavoro che gli consente di diventare indipendente da Qualcomm grazie all’implementazione del suo primo modem 5G, ovvero il C1. Quel che sappiamo, al momento, grazie ad alcune indiscrezioni è che Apple introdurrà il modem C1 sull’iPhone 17 Air. Nel corso del 2026 porterà però al debutto, sugli iPhone 18 Pro, il C2. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli e le indiscrezioni che sono emerse finora.

Apple: modem C1 sull’iPhone 17 Air

Rendere l’esperienza d’uso dei dispositivi Apple sempre più perfetta. In tale prospettiva lo sviluppo di nuove soluzioni da parte dell’azienda di Cupertino non si arresta mai. Nuove e importanti indiscrezioni sui prossimi dispositivi di Casa Apple ci arrivano direttamente dall’analista Jeff Pu di GF Securities. Secondo quanto diffuso, infatti, il colosso americano è al lavoro sullo sviluppo di nuova versione del suo modem per gli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Una notizia che non fa altro che seguire quanto ipotizzato in passato in merito all’arrivo del modem C2 sui dispositivi top di gamma del marchio.

Qualche dubbio, persiste ancora sull’installazione del modem C1 sull’iPhone 18 standard. Non è ancora certo infatti se l’azienda deciderà di implementare il proprio modem oppure se continuerà ad affidarsi a Qualcomm.

Non dimentichiamo che tra i piani di Apple vi è proprio un accordo di fornitura con Qualcomm valido fino a marzo 2027. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti alle prossime novità del marchio Apple, per scoprire se con l’arrivo dei prossimi smartphone Apple diventerà indipendente da Qualcomm.