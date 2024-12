Il OnePlus Nord CE4 Lite ha iniziato a ricevere l’aggiornamento alla skin OxygenOS 15 basato su Android 15, confermando che anche gli smartphone di fascia media possono godere delle ultime novità software. Questo dispositivo, con un prezzo che parte da poco più di 200 euro, nonostante un hardware non di fascia alta, dimostra la volontà di OnePlus di offrire aggiornamenti tempestivi anche ai modelli più economici.

OnePlus Nord CE4 Lite: cosa cambia con l’update?

La nuova skin porta diverse novità visive e funzionali. Il design della Home screen è stato rinnovato, con icone ridisegnate che offrono un aspetto più equilibrato e colori più vivaci. Inoltre, sono stati migliorati gli angoli arrotondati e la coerenza visiva tra le icone di sistema. Tra le novità più evidenti, ci sono i nuovi temi Flux, che permettono agli utenti di personalizzare il dispositivo con sfondi di sistema o immagini personali.

Un altro miglioramento riguarda i Live Alerts, che ora offrono una visualizzazione semplificata e bilanciata delle informazioni, permettendo un’interazione più fluida con le notifiche. Inoltre, l’editing delle foto è stato ottimizzato, con la possibilità di salvare e riprendere le impostazioni precedenti senza interruzioni.

OxygenOS 15 introduce nuove gesture per la gestione delle finestre flottanti, che ora possono essere facilmente ridimensionate o chiuse. È stata migliorata anche l’esperienza di multitasking grazie alla nuova modalità split view, che consente una gestione separata delle notifiche e dei quick settings. I widget sono stati perfezionati per una maggiore funzionalità ed estetica.

Per quanto riguarda la privacy, sono stati introdotti miglioramenti significativi. Private Safe ora offre categorie separate per immagini, video e documenti, facilitando l’organizzazione dei file protetti. È stata anche aggiunta una scorciatoia per accedere rapidamente alle app nascoste.

Per chi non lo sapesse, il OnePlus Nord CE4 Lite monta un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e una luminosità che può arrivare fino a 2.100 nit. Il dispositivo è equipaggiato con un Qualcomm Snapdragon 695 e può essere configurato con 8 o 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Per la fotografia, il dispositivo offre una fotocamera principale da 50 MP e una fotocamera frontale da 16 MP. Il dispositivo è anche dotato di una batteria da 5.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 80 watt, che consente una ricarica completa in tempi molto brevi. Non manca il supporto audio stereo e il lettore di impronte digitali per lo sblocco.