Arox lancia il chip AX-E0 per ridurre i consumi dell’IoT

Attira particolarmente l’attenzione il progetto portato a termine dalla startup italiana Arox. Startup che lancia un chip pensato appositamente per ridurre fino a 10 volte i consumi nell’Internet of Things. Nonostante le novità in ambito tech siano sempre tante e interessanti, il risultato ottenuto dalla startup nata dal Politecnico di Milano rappresenta senza alcun dubbio un passo avanti importante nel settore dell‘IoT.

In occasione dell’evento denominato The Shape of Logic, la startup Arox ha presentato al mondo intero la sua innovazione che andrà a rivoluzionare il settore dei semiconduttori. Non a caso, infatti AX-E0 è un System-on-Chip che si contraddistingue per essere a bassissimo consumo energetico. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi dalla stessa Arox.

Arox: annunciato il chip AX-E0

Progettare un chip in grado di ridurre considerevolmente i consumi dell’Internet of Things ha portato la startup italiana Arox a lavorare duramente su un importantissimo progetto di ricerca e sviluppo. Non a caso, infatti, il risultato raggiunto non può che essere considerato ottimale. AX-E0 viene presentato come chip ultra low power utile per ridurre fino a 10 volte i consumi nell’Internet of Things.

A tal proposito non sono mancate le parole del CEO della startup italiana Arox, Davide Toschi. Secondo quanto affermato, infatti, la missione è di ridefinire gli standard di efficienza nell’IoT, massimizzando il rapporto tra prestazioni e consumo energetico. Lo stesso Toschi non ha fatto a meno di ribadire che fino ad ora sono riusciti ottenendo un riduzione di dieci volte in termini di risparmio rispetto alla concorrenza. Non a caso, il chip può essere utilizzato in diversi dispositivi, come wearable, sistemi di monitoraggio, ma non solo.

Viene reso noto, infatti, che le applicazioni di AX-E0 sono del tutto numerose e riguardano diversi ambiti dell’IoT. Un progetto, dunque, portato a termine nel migliore dei modi e che consentirà a Arox di affermarsi nel mercato dei semiconduttori per l’IoT.