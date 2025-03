Truffa pericolosa via SMS e mail: il testo ha rubato soldi in questo modo

La truffa gira e colpisce, questo è ciò che sta succedendo in queste ore. Purtroppo ci sono due messaggi che tengono sotto scacco gli utenti e che gli portano via soldi e dati personali a loro insaputa. Il problema è diventato di dominio pubblico e dunque l’allarme è scattato proprio in queste ore.

Truffa in corso e persone fregate, ecco i testi da tenere alla larga

Questo è il messaggio che ha tenuto sotto scacco gli utenti in queste ore e non fa altro che nascondere una truffa. In basso poi ce n’è anche un altro che può aiutare a capire ancor di più la situazione. Ecco il resoconto:

“Ciao, penso che non ci sia niente di sbagliato nello scriverti prima.

Vorrei prendermi un momento e conoscerti. Mi chiamo Carma, amo viaggiare, uomini sexy e forti.

Voglio incontrare la mia piccola felicità! Ho una relazione, ma capisco che questo non è mio, tutto si romperà. Nessuna comprensione e nessuna passione.

Ti sto cercando in modo che tu possa mostrarmi la vita reale e aiutarmi a realizzare me stesso! Qui ho postato il mio profilo, Goldie_Carma-520 nickname per la ricerca.

Puoi vedere le mie foto erotiche, i miei video e chiamarmi.”

Quello che vedete in alto dunque è il primo messaggio ma ce n’è anche un altro molto pericoloso che potete vedere qui in basso:

“Come stai? Voglio conoscerti, mi chiamo Ariah, sono una donna piuttosto succosa e matura.

Sono attivo e allegro, mi considero una forte personalità. Sogno di fare una gita nella natura, questa è una meravigliosa sensazione di libertà unita a un amore.

Il mio piccolo visone scorre al pensiero, voglio essere amata e desiderata con un vero uomo. I miei occhi si chiudono e il mio corpo trema di piacere.

Ti invito a discutere di questo problema, possiamo farlo nella chat, se vai sul mio profilo Ariah_hot8, vedrai le mie foto.

La tua grande fan, Ariah.”