Lycamobile: 200 GB, minuti illimitati e 5G a 9,99€ al mese!

Lycamobile ha lanciato un’offerta che sembra davvero pensata per chi vuole navigare senza pensieri e con una buona dose di convenienza. Se stai cercando una tariffa che ti permetta di fare tutto senza limiti, questa potrebbe fare al caso tuo. Al prezzo di 9,99 euro ogni 30 giorni, l’offerta ti regala 200 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, così da non rimanere mai senza connessione. E se viaggi in Europa? Niente paura, con 13 GB di roaming UE inclusi, puoi restare connesso senza preoccuparti di costi extra.

Lycamobile: 200 GB e 5G a soli 9,99€ al mese

Ma la parte interessante arriva con l’inclusione del 5G, che è compreso senza costi aggiuntivi. Certo, per sfruttare al meglio la velocità della rete, hai bisogno di un dispositivo che supporti il 5G e di trovarti in una zona coperta dalla rete. Se hai tutto ciò, la navigazione è velocissima e senza interruzioni.

L’attivazione dell’offerta è immediata una volta completata la registrazione. Se, però, la portabilità del numero non viene accettata, non c’è problema. Puoi riprovarci, e il piano sarà comunque riservato per 30 giorni sulla tua SIM temporanea. Quando ricevi il messaggio di conferma, puoi iniziare subito a usare tutto quello che ti è stato offerto. Se non sei sicuro che l’offerta sia attiva, basta chiamare *137# per scoprirlo.

Un altro aspetto da considerare è che l’offerta si rinnova automaticamente ogni 30 giorni, ma devi sempre assicurarti di avere credito sulla SIM. Se per qualche motivo il saldo non è sufficiente al momento del rinnovo, non ti preoccupare: hai 90 giorni di tempo per ricaricare e rimanere dentro l’offerta.

Un’altra cosa da tenere a mente è che questa offerta è pensata esclusivamente per uso personale, quindi niente uso commerciale o per finalità aziendali. Inoltre, se ti capita di viaggiare all’estero, Lycamobile ha una politica di utilizzo corretto in roaming che puoi consultare sul sito ufficiale. Infine, come tutte le offerte, questa potrebbe essere modificata o ritirata, ma l’operatore ti avviserà con il giusto anticipo. Insomma, se cerchi una connessione potente e conveniente, questa offerta di Lycamobile è sicuramente una di quelle da tenere d’occhio!