Iliad rivoluziona il mercato: offerte imperdibili per nuovi e vecchi clienti

Iliad continua a sbaragliare la concorrenza, puntando sempre sulla sua vecchia strategia vincente.

La strategia vincente di Iliad, che ha permesso in passato all’operatore francese di farsi largo nel mercato delle telecomunicazioni italiano, già piuttosto saturo, si basa sicuramente sia sulla qualità dei servizi offerti, ma soprattutto sulla trasparenza.

Ciò significa che tutta le promozioni telefoniche offerte dall’operatore hanno il prezzo bloccato per sempre. Il costo che si stabilisce durante la sottoscrizione del contratto rimarrà per sempre. E tutto questo in un mondo in cui si è travolti da continui aumenti, rappresenta per i clienti un forte incentivo.

Iliad: le offerte per la telefonia mobile dell’operatore francese

Oltre alla trasparenza, Iliad offre a vecchi e nuovi clienti delle promozioni telefoniche davvero vantaggiose, pensate per soddisfare tutte le esigenze.

Le offerte si dividono tra tariffe giga e minuti, promo solo minuti e promo solo giga.

Alla prima categoria appartengono tre fantastiche promozioni. La prima è GIGA 120, offerta pensata dall’operatore e che prevede 120 GB e minuti e SMS illimitati verso tutti, con un costo di 7,99 € al mese per sempre e attivazione Sim a 9,99 €.

Le altre due promozioni, presentano la tecnologia 5G e sono GIGA 200, con 200 GB con 5G incluso, minuti e SMS illimitati verso tutti, a 9,99 € al mese per sempre e l’attivazione della Sim a 9,99 €, e GIGA 250, con 250 GB con 5G incluso, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 11,99 € al mese per sempre e attivazione della Sim a 9,99 €.

Alla categoria sono minuti appartiene, invece, VOCE, con 40 MB e minuti e SMS illimitati a soli 4,99 € al mese per sempre e costo di attivazione della Sim di 9,99 €.

Per l’ultima categoria, infine, abbiamo DATI 350, con 350 GB, a 14,99 € al mese per sempre e attivazione della Sim di 9,99 €.

Scegliendo Iliad, quindi, si sceglie la qualità dei servizi, la trasparenza delle promozioni e prezzi accessibili a tutti.