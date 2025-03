Fastweb offre l’opzione Wi-Fi Calling per i suoi utenti

Fastweb continua a dimostrare il suo impegno. Ciò per fornire ai suoi utenti opzioni all’avanguardia ed estremamente vantaggiose. Un esempio concreto riguarda le chiamate Wi-Fi o VoWiFi. Si tratta di una funzione particolarmente apprezzata dagli utenti mobili. Quest’ultimi hanno così la possibilità di effettuare telefonate e inviare messaggi. Il tutto anche in assenza di una connessione stabile. È una tecnologia che non solo risolve i problemi di segnale in aree con scarsa copertura mobile.

Fastweb offre le nuove chiamate Wi-Fi

Tale funzione è particolarmente utile nelle zone con scarsa copertura di rete. Grazie alle chiamate Wi-Fi, gli utenti non devono più preoccuparsi riguardo la possibilità di chiamare e ricevere telefonate. Potendo contare su una connessione internet stabile. Il servizio consente di utilizzare la rete Wi-Fi, sia quella Fastweb che di altri operatori compatibili, per effettuare chiamate e inviare SMS senza la necessità di app o software aggiuntivi. Ciò permette una grande semplicità di utilizzo.

Un altro vantaggio delle chiamate Wi-Fi è la qualità superiore rispetto alle tradizionali chiamate. Inoltre, anche se il traffico dati può variare a seconda della rete, una chiamata Wi-Fi consuma mediamente solo circa 1 MB al minuto. Dettaglio che la rende un’alternativa economica. Inoltre, le chiamate Wi-Fi sono stabili anche durante i picchi di utilizzo della rete cellulare. Garantendo una comunicazione continua. Oltre che senza interruzioni.

Tutti gli utenti interessati potranno abilitare la funzione sui propri dispositivi compatibili. Per procedere è sufficiente accedere alle impostazioni del proprio smartphone. Qui è disponibile l’opzione per attivare le chiamate Wi-Fi. Il processo è semplice. Inoltre, non richiede molto tempo. In caso di problemi, è consigliabile verificare la presenza di aggiornamenti software. Fastweb con il suo servizio, è tra gli operatori che stanno facilitando l’accesso a tale funzionalità. In tal modo, il gestore telefonico punta a rendere la comunicazione mobile più accessibile e performante per tutti.