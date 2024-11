Iliad: è tornata la Giga 120, il prezzo è bassissimo

Iliad continua a proporre le sue offerte per chi cerca tanti giga ogni mese a prezzi bloccati, senza sorprese. La novità? È tornata la famosa Giga 120, perfetta per chi ha bisogno di molti dati ma non vuole spendere troppo. Ovviamente non è disponibile solo questa offerta, ma ce ne sono anche altre due che vengono dai mesi scorsi. Sul sito ufficiale infatti sono tutte disponibili con i loro soliti prezzi e con tantissimi contenuti.

Giga 120: Iliad la riporta in gioco al prezzo di soli 7,99€ al mese

La Giga 120 è di nuovo attivabile a soli 7,99€ al mese, e offre:

120 GB di internet in 4G

in 4G Minuti e SMS senza limiti

È un’offerta valida sia per i nuovi clienti Iliad sia per chi è già cliente. Attenzione però: i clienti Iliad che già hanno un’offerta devono rispettare un requisito. Per attivare la Giga 120, devono avere un piano che costa meno di 7,99€ al mese. Se il tuo piano attuale supera questo importo, non potrai passare alla Giga 120.

Giga 180 e Giga 250: le offerte Iliad con il 5G e più dati

Per chi vuole ancora più GB, ci sono due opzioni in 5G:

Giga 180: 180 GB in 5G a 9,99€ al mese

180 GB in 5G a 9,99€ al mese Giga 250: 250 GB in 5G a 11,99€ al mese

Anche con queste due offerte, avrai minuti e SMS illimitati, quindi potrai chiamare e inviare messaggi quanto vuoi.

Uno dei grandi vantaggi che offre Iliad, come tutti ben sanno, è quello di lanciare delle offerte che non cambiano mai. Il prezzo resta praticamente uguale per sempre, così come i contenuti. Non importa quale sia la promo sottoscritta: tutte avranno sempre lo stesso costo mensile.

Se scegli inoltre una delle due promo che costano di più (Giga 180 e Giga 250), Iliad offre uno sconto sulla fibra. Bastano infatti solo 19,99€ al mese anziché 24,99€. Solo coloro che pagano almeno 9,99€ al mese possono beneficiare di questa promozione che persiste dunque sul sito ufficiale.