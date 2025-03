Nintendo Switch 2: iniziano le spedizioni, inviate 380.000 unita

L’arrivo della prossima console di Casa Nintendo sembra sempre più imminente, l’azienda giapponese si sta Infatti, impegnando molto per il lancio mondiale della propria console di nuova generazione, dal momento che sta cercando di mettere ogni tassello al proprio posto per un lancio perfetto, effettivamente l’azienda nipponica ha ottime ragioni per puntare in modo così attento e deciso su un Nintendo Switch 2, la console infatti avrà l’obbligo di risollevare le finanze aziendali dal momento che la naturale flessione del modello di prima generazione sta ovviamente portando ad un calo delle quote di mercato mondiali.

Di conseguenza, intendo sta puntando fortemente al lancio globale della sua prossima Console e vuole che tutto sia perfetto e soprattutto non vuole incappare in quello che le altre aziende stanno già attraversando, la mancanza di rifornimenti di prodotti che porta ad una vera e propria caccia alla console, tutto ciò si infatti verificato sia PlayStation 5 ma soprattutto con le schede grafiche di ultima generazione di Nvidia, ecco dunque che l’azienda giapponese si è fortemente impegnata nel produrre tantissimi modelli per un approvvigionamento costante e ricco in modo da evitare sciacallaggio che ovviamente andrebbe a danneggiare il titolo di mercato di Nintendo.

Inviati i primi stock

Proprio all’interno di questo contesto, un utente online ha dichiarato di aver visto i dati in merito la spedizione di numerose console Switch 2 pronte per il mercato, nello specifico questa consegna vantava un lotto di ben 380.000 unità destinate al mercato americano e canadese, ovviamente da sole queste ultime non bastano a soddisfare la richiesta totale del mercato americano, probabilmente si tratta solo di uno di molteplici lotti che verranno spediti, tutto ciò però mostra in modo inequivocabile la portata del rifornimento che Nintendo intende garantire alla community in modo da evitare che la propria console diventi un oggetto introvabile per il quale spendere follie.