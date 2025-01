Il 2025 è iniziato da pochi giorni eppure Iliad continua a distinguersi. L’operatore telefonico propone ai suoi utenti trasparenza, convenienza e un approccio che soddisfa le loro esigenze. La nuova proposta Iliad Flash 210 2025, lanciata poco prima delle festività natalizie, è un esempio di tale strategia. Si tratta di un pacchetto completo che combina ampi servizi a un prezzo competitivo. La proposta è rivolta sia ai nuovi clienti sia a coloro che desiderano aggiornare il proprio piano tariffario.

Iliad: le nuove proposte dell’operatore

L’offerta include minuti illimitati, validi anche verso oltre 60 destinazioni internazionali, ed SMS senza limiti. Inoltre, sono compresi e ben 210 GB di traffico internet in 5G. Tutto cil ad un costo mensile di 9,99€. Una cifra che rimane invariata nel tempo, senza costi nascosti. È inoltre previsto un traffico dati in roaming di 13 GB in Europa. Opzione ideale per chi viaggia spesso. Tra i vantaggi compresi ci sono Hotspot. “Mi richiami” e segreteria telefonica.

L’attivazione richiede un costo una tantum di 9,99€. Inoltre, non sono previsti vincoli di permanenza. Tale opzione permette agli utenti di cambiare operatore in qualsiasi momento. Oltre alla Flash 210 2025, Iliad propone altre due opzioni interessanti. La prima è Iliad Giga 120. La seconda soluzione, invece, è Iliad Giga 250. Rispettivamente a 7,99€ e 11,99€ mensili. La prima offre 120 GB di internet in 4G e 4G+. Con 11 GB di roaming in Europa. Mentre la seconda mette a disposizione 250 GB in 5G e 16 GB in roaming zero.

Per chi è alla ricerca di un cambio operatore o desidera semplicemente un piano più conveniente, Iliad si conferma una scelta vincente. Grazie alla trasparenza, all’assenza di costi aggiuntivi e a un rapporto qualità-prezzo imbattibile, le sue offerte rispondono alle esigenze di un pubblico sempre più vasto. Le promozioni proposte da Iliad, con un grande quantitativo di GIGA e i servizi inclusi, rappresentano una soluzione imperdibile per tutti gli utenti.