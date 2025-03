Moto Edge 60 Stylus: prime indiscrezioni sul nuovo smartphone con pennino

Motorola si prepara a lanciare un nuovo smartphone della serie Edge, il Moto Edge 60 Stylus, che potrebbe distinguersi per l’integrazione di un pennino smart, una caratteristica che il brand ha già sperimentato su alcuni modelli precedenti. Secondo le ultime indiscrezioni, il dispositivo sarà disponibile negli Stati Uniti e potrebbe posizionarsi nella fascia mid-range premium con specifiche interessanti.

Le prime indiscrezioni sul nuovo Motorola Moto Edge 60 Stylus

Secondo un report di XDA Developers, il Moto Edge 60 Stylus è apparso in un elenco interno di dispositivi Motorola destinati al mercato statunitense. Il nome suggerisce chiaramente la presenza di un pennino integrato, riprendendo la tradizione dei modelli Moto G Stylus. Tuttavia, rispetto a questi ultimi, il nuovo Edge 60 Stylus potrebbe offrire una qualità costruttiva superiore e funzionalità più avanzate.

Il design e le specifiche tecniche del dispositivo non sono ancora stati confermati, ma è probabile che il display sia OLED con refresh rate elevato e che il comparto fotografico riprenda quello della serie Edge. Il processore resta un’incognita, anche se Motorola potrebbe scegliere un chip Qualcomm Snapdragon di fascia medio-alta, come lo Snapdragon 7s Gen 2, già visto su alcuni modelli recenti.

L’integrazione di uno stylus su uno smartphone non è una novità per Motorola. I modelli Moto G Stylus hanno offerto questa caratteristica nella fascia media, ma con un focus più basilare rispetto a dispositivi come la serie Samsung Galaxy S Ultra, che integra l’S Pen con funzionalità avanzate.

Moto Edge 60 Stylus potrebbe quindi rappresentare un’alternativa più economica per chi cerca uno smartphone con pennino senza dover puntare su top di gamma costosi. Non è chiaro se il pennino avrà funzionalità Bluetooth per il controllo remoto o se si limiterà alla scrittura e al disegno, ma ci si aspetta un’evoluzione rispetto ai modelli Moto G.

Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla data di lancio, ma il device potrebbe arrivare nei prossimi mesi, inizialmente negli Stati Uniti. Non è chiaro se il dispositivo verrà commercializzato anche in Europa e in Italia, ma Motorola potrebbe valutare un’uscita globale in base alla domanda.

Cosa aspettarsi da Moto Edge 60 Stylus?

Schermo OLED con refresh rate elevato;

Stylus integrato, con possibili funzionalità avanzate;

Chip Snapdragon di fascia medio-alta;

Design premium in linea con la serie Edge.

Se le indiscrezioni verranno confermate, Moto Edge 60 Stylus potrebbe rappresentare un’opzione interessante per chi cerca un’alternativa economica ai Galaxy S Ultra, con un pennino per prendere appunti e disegnare senza rinunciare a un buon hardware.