Metallica su Apple Vision Pro: il concerto diventa un’esperienza immersiva

Venerdì 14 marzo ha segnato un momento storico per i fan dei Metallica e per gli appassionati di tecnologia. Grazie ad Apple Vision Pro, è stato infatti possibile assistere a una performance della band in un modo completamente nuovo. Il concerto, registrato a Città del Messico durante il secondo anno del tour mondiale M72, ha incluso tre brani iconici. Ovvero Whiplash, One ed Enter Sandman. Si è trattata di un’esperienza assolutamente unica che ha offerto un accesso esclusivo al palco e alla band, grazie all’ utilizzo di tecnologie all’avanguardia.

Apple: tecnologia avanzata per un evento unico

Ma non è finita qui. Poiché anche chi non possiede il visore ha avuto la possibilità di fare parte di questa esperienza. Tutto ciò sempre grazie ad Apple che ha messo a disposizione una demo nei suoi store, in modo da consentire ai clienti di immergersi per alcuni minuti nell’atmosfera del concerto. L’obiettivo proposto è stato quello di mostrare una volta e per tutte il potenziale della realtà immersiva. Partendo appunto da un’ esperienza semplice: trasformare il modo in cui il pubblico può godersi la musica dal vivo senza essere fisicamente presente a un evento.

Apple ha utilizzato la tecnologia Apple Immersive Video per offrire un’esperienza di altissima qualità. Il concerto è stato girato con un sistema di 14 telecamere specializzate. Tra cui camere stabilizzate, sospese via cavo e controllate da remoto tramite dolly. Questo ha permesso di catturare immagini a 180 gradi con una risoluzione eccezionale. L’audio, grazie alla tecnologia Spatial Audio, restituisce un suono tridimensionale. Dando agli spettatori la sensazione di trovarsi realmente sotto il palco.

Lars Ulrich, batterista dei Metallica, ha espresso il suo entusiasmo per questo progetto, definendolo una rivoluzione nel modo di vivere i concerti. Ha sottolineato quanto sia coinvolgente vedere la performance in questo formato e come l’energia del pubblico messicano renda l’esperienza ancora più emozionante. Oltre al concerto su Apple Vision Pro, i Metallica lanceranno un nuovo EP su Apple Music intitolato M72 World Tour: Mexico City. Questo progetto segna un passo importante per l’intrattenimento musicale. Dimostrando come la tecnologia possa rivoluzionare persino il rapporto tra artisti e pubblico.